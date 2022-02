Traja Slováci mali po prílete do Pekingu pozitívny test. Ďalšieho museli už nahradiť

Rosandič bol pôvodne v "taxi tíme", no keďže Mário Grman je stále pozitívny, nahradil ho v nominácii práve 27-ročný obranca.

"To už je definitívne rozhodnuté, meníme to, Mislav príde do hlavného mužstva a Mária berieme do 'taxi tímu', pretože je stále pozitívny. No vyzerá to tak, že ho pre tieto olympijské hry stratíme. Cehlárik musí mať ešte ďalšie dva negatívne výsledky, keďže to prekonal. Zajtra by mali prísť tí piati, ktorí boli negatívni z českej extraligy, pokiaľ budú mať aj ďalšie testy fajn. Takže sa tešíme, že to zatiaľ vyzerá veľmi nádejne," dodal Haščák.

