Neúprosný súboj s časom. Kedy by mohol odletieť Cehlárik do Pekingu?

BRATISLAVA. Pre slovenské mužstvo je kľúčový hráč. Na poslednom svetovom šampionáte ho zvolili za najlepšieho útočníka. Peter Cehlárik však nebude sedieť v stredu v lietadle smer Peking.

O olympijskú miestenku ho môže pripraviť pozitívny test na koronavírus. Čo sa musí stať, aby mohol hráč ruského Omska štartovať pod piatimi kruhmi?

Slávna rocková skupina Rolling Stones spieva:

Time is on my side (Čas je na mojej strane).