VIDEO: Studenič predviedol nádhernú prihrávku. Bodovo sa presadil aj Okuliar

Slovenský hokejista Marián Studenič zaznamenal dve asistencie v utorkovom zápase švédskej SHL.
Útočník pomohol k triumfu Färjestadu nad HV 71 po výsledku 7:3. Jeho tím dosiahol druhé víťazstvo za sebou a patrí mu v tabuľke 7. miesto.
Studenič najprv v úvode tretej tretiny prihral Davidovi Tomáškovi, ktorý zvýšil na 5:3. Slovák ho dokázal presne nájsť aj napriek tomu, že ležal na ľade.
VIDEO: Krásna asistencia Studeniča
Sekundárnu asistenciu dosiahol pri góle Joakima Nygarda, ktorý v presilovke upravil na konečných 7:3. Studenič odohral 49 zápasov a má na konte 26 bodov (7+19).
Darilo sa aj jeho krajanovi. Oliver Okuliar si zapísal asistenciu, no jeho tím AIK Skelleftea prehral doma s Rögle 3:5
VIDEO: Asistencia Okuliara
Skelleftea napriek tomu vedie súťaž, po 50 dueloch má na konte o štyri body viac ako druhá Frölunda.
Rögle je na štvrtej priečke. Do konca základnej časti zostáva všetkým tímom odohrať po dva zápasy.