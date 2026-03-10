VIDEO: Studenič predviedol nádhernú prihrávku. Bodovo sa presadil aj Okuliar

Marián Studenič
Marián Studenič (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|10. mar 2026 o 22:20
ShareTweet0

Jeho tím dosiahol druhé víťazstvo za sebou a patrí mu v tabuľke 7. miesto.

Slovenský hokejista Marián Studenič zaznamenal dve asistencie v utorkovom zápase švédskej SHL.

Útočník pomohol k triumfu Färjestadu nad HV 71 po výsledku 7:3. Jeho tím dosiahol druhé víťazstvo za sebou a patrí mu v tabuľke 7. miesto.

Studenič najprv v úvode tretej tretiny prihral Davidovi Tomáškovi, ktorý zvýšil na 5:3. Slovák ho dokázal presne nájsť aj napriek tomu, že ležal na ľade.

VIDEO: Krásna asistencia Studeniča

Sekundárnu asistenciu dosiahol pri góle Joakima Nygarda, ktorý v presilovke upravil na konečných 7:3. Studenič odohral 49 zápasov a má na konte 26 bodov (7+19).

Darilo sa aj jeho krajanovi. Oliver Okuliar si zapísal asistenciu, no jeho tím AIK Skelleftea prehral doma s Rögle 3:5

VIDEO: Asistencia Okuliara

Skelleftea napriek tomu vedie súťaž, po 50 dueloch má na konte o štyri body viac ako druhá Frölunda.

Rögle je na štvrtej priečke. Do konca základnej časti zostáva všetkým tímom odohrať po dva zápasy.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    Marián Studenič
    Marián Studenič
    VIDEO: Studenič predviedol nádhernú prihrávku. Bodovo sa presadil aj Okuliar
    dnes 22:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»VIDEO: Studenič predviedol nádhernú prihrávku. Bodovo sa presadil aj Okuliar