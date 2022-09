Hossa sa zaradí medzi legendy Chicaga. Jeho dres si nik neoblečie

"Už ako dieťa snívate o tom, že si raz zahráte v NHL. Potom je váš cieľ zvíťaziť v Stanleyho pohári. Nepremýšľate o tom, že by váš dres niekedy visel pod stropom alebo že by ste sa dostali do Siene slávy. Ale myslím si, že sa hra a úspechy, ktoré sme dosiahli, niekomu veľmi páčili.