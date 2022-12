Hossa oznámil exhbibíciu a pokrstil knihu: Američania šetrili, ja som nešetril

Bývalý reprezentant tiež odovzdal do rúk prezidenta HK Dukla Trenčín Miloša Radosu plaketu, ktorú prebral pri príležitosti uvedenia do Siene slávy NHL.

"Knihy vyzerajú veľmi podobne. Ja som rád, že v krátkom časovom období sa nám podarilo vydať začiatkom novembra americkú verziu a koncom novembra slovenskú. Timing je úplne geniálny. Modlil som sa, aby to tak vyšlo a podarilo sa to, aj za pomoci ľudí ako je Peťo Neveriš," povedal Marián Hossa.

"Účasť na týchto akciách ho príjemne prekvapila. Vedel som, že základňu fanúšikov v Chicagu stále mám. Prekvapilo ma však to, koľko ich prišlo, ani som tomu nechcel veriť. Pri prvej autogramiáde v kníhkupectve som sa pozrel dozadu a obrovský had ľudí.

"Každá kapitola je svojím spôsobom výnimočná. Vždy som sa zaboril myšlienkami do obdobia, v ktorom som to prežíval. Ťažko vyzdvihnúť niektorú kapitolu. Je tam však opísané aj náročné obdobie po dvoch prehrách vo finále Stanley Cupu.

"Po ceremónii som mal stretnutie na hoteli s najvyššími predstaviteľmi Chicaga. S prezidentkou a šéfom klubu. Záujem tam je, už sa iba musíme dohodnúť, kedy by som začal. Momentálne by sa jednalo o niečo menšie.

Predbežne sa bavíme o 18. auguste, ale nemáme to ešte doriešené. V ten deň má narodeniny aj Mariánova dcéra Emma. Je to krásne číslo, pretože keď sa to dá do amerického tvaru 8-18, tak je to symbolika čísel," oznámil hráčsky agent a priblížil podrobnosti o plánovanom stretnutí.

"Rozhodli sme sa dať definitívnu bodku za Mariánovou kariérou. Budeme organizovať rozlúčkový zápas. Bude to exhibícia, ktorá sa uskutoční, samozrejme, na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Iné miesto pre nás nepripadá do úvahy. Termín, kedy by sa mala uskutočniť je august 2023.

"Od januára začíname prípravy, aby to bolo hodné mena Marián Hossa a hráča, ktorý je v Sieni slávy NHL. Tešíme sa na všetkých, mali by to prísť hlavne hráči z Chicaga. Nebudeme to však zatiaľ konkretizovať, pretože je to až o trištvrte roka.

Môže sa tak ešte čokoľvek stať. Mali by to byť hráči, ktorí hrali s Mariánom či už v Chicagu, alebo v iných kluboch, rovnako aj Európania, napr. zo Švédska. Budú to silné mená, aké ešte na Slovensku zrejme neboli."

Náročnosť organizácie podobnej akcie si uvedomuje aj Hossa. "Ak sa to môjmu agentovi podarí, budem ho považovať za jedného z najlepších agentov na svete. On mal vždy tendenciu urobiť rozlúčkový zápas, ja som na to nijako netlačil.

Som päť rokov bez hokeja a vôbec mi to nechýba, že by som musel mať takýto zápas. Myslím si však, že pre trenčianskych a slovenských fanúšikov by to bola pekná bodka, keď uvidia výnimočných hráčov, aj keď niektorí už možno dlhšie nehrávajú," uzavrel Hossa.