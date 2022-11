Hossovi sa dostalo veľkej pocty. Chcel by byť aktívnou súčasťou Chicaga

CHICAGO. Chicago Blackhawks si v noci na pondelok uctí Mariána Hossu, keď vyvesí jeho dres s číslom 81 pod strechu arény United Center, no bývalý slovenský útočník nechce byť len súčasťou histórie klubu, ale rád by v ňom zastával aj aktívnejšiu úlohu.

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese "jastrabov" to vyhlásil počas stredajšieho stretnutia s médiami na štadióne, ktorý bol osem sezón jeho domovom.

"Určite by som chcel byť malou súčasťou organizácie Blackhawks. Viem, že je to už dlho, ale snažím sa uistiť, že urobím správne rozhodnutie o tom, akú úlohu by som rád prijal," uviedol.