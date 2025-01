Slovák odohral najhorší zápas v živote. Dobre, že som deti nechal doma, reagoval

BRATISLAVA. „Chápem, že ľudia sa na to pozerajú cez prsty, ale ako som bojoval proti Slovanu, tak budem aj za Slovan," povedal po svojom príchode do Slovana Bratislava útočník Marek Slovák.

„Nepamätám sa, kedy Slovan priviedol do tímu podobného hráča. Možno kedysi dávno rezonoval prestup Martina Barteka, ktorý prišiel do Bratislavy zo Zvolena,” zhodnotil prestup Slováka expert Sportnetu Ondrej Rusnák.

„Bude to ťažké, ale ľudia musia pochopiť, že Nitra teraz o mňa nemala záujem a chcem stále hrať, preto som sa rozhodol pre Slovan,” zhodnotil po podpise zmluvy skúsený hokejista pre Denník Šport.

„Nebudem klamať – áno, bolo to náročné. Na také veci sa nedokážete pripraviť. Dobre, že som svoje deti nechal doma… Dôležité však je, že sme otočili skóre a vyhrali sme. Tri body sú doma,“ vravel Slovák po zápase pre sportweb.sk .

V roku 2019 v Banskej Bystrici Slovák počas stretnutia ukázal do hľadiska prostredník. Reagoval tak na urážky fanúšikov „baranov”, ktorí ho označili za „cigána”.

Po zápase zdôraznil, že ho podržala najmä kabína. „Vôbec to nebolo pekné, Marek si také niečo rozhodne nezaslúži,” uviedol Samuel Takáč, ktorý je asistent kapitána.

„Škoda, že sa mi nepodarilo streliť gól, možno by som ich umlčal. Ale aj taký je hokej, ideme ďalej,“ reagoval 36-ročný útočník.

„Je veľmi dôležité, aby sa náš fanklub a ľudia mali možnosť vyjadriť. Bolo tu nejaké pnutie, Marek niečo odkázal, niečo urobil.

Je to stále šport, je to vyhrotené. S trénerom sme ho sem priviedli, pretože vieme, čo nám má dať. Ja ho poznám dvadsať rokov, v kabíne je to perfektný človek.

Myslím si, že zažil najhorší zápas svojho života, a to už niečo zažil. Nie je to žiadny 20-ročný chalanisko, má rodinu,” uviedol na úvod svojho príhovoru.

VIDEO: Generálny manažér Slovana k správaniu fanúšikov k M. Slovákovi