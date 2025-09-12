Fleury dá definitívnu bodku za kariérou. V rozlúčkovej exhibícii opäť oblečie dres Pittsburghu

PITTSBURGH. Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury dá definitívnu bodku za profesionálnou kariérou v drese Pittsburghu Penguins.
Štyridsaťročný Fleury podpísal skúšobný kontrakt s „tučniakmi“ a s kariérou sa rozlúči 27. septembra v exhibičnom stretnutí proti Columbusu Blue Jackets.
Svoju bohatú kariéru ukončil v uplynulej sezóne po svetovom šampionáte vo Švédsku a Dánsku.
Posledný duel odohrá v drese Pittsburghu, ktorý ho v roku 2003 draftoval z prvej priečky, s Penguins sa radoval trikrát zo zisku Stanleyho poháru.
„Marc-Andre znamená pre náš klub, fanúšikov a mesto veľmi veľa. Je to tak vďaka tomu, aký je človek a aký príklad dáva.
Cítime, že on a jeho rodina si zaslúžia túto príležitosť, aby oslávili tento moment, keď sa kruh uzavrie tam, kde to všetko začalo. Pred vernými fanúšikmi Pittsburghu,“ uviedol generálny manažér klubu zámorskej NHL Kyle Dubas.
Fleury je v historických štatistikách medzi brankármi druhý v počte víťazstiev (575) aj odchytaných zápasov (1051).
Drží takmer všetky významné brankárske rekordy v rámci organizácie Penguins.
Vo farbách Pittsburghu odohral 691 stretnutí, dosiahol 375 víťazstiev a 44 shutoutov. Informovala agentúra AP.