Detroit Red Wings podpísali zmluvu so švédskym brankárom. Chytal na olympiáde

Do zámoria sa vracia po piatich sezónach v KHL, kde pôsobil v Kchun-lune, Petrohrade a naposledy v Soči. Najlepšie čísla v základnej časti zaznamenal v ročníku 2018/19, a to 94-percentnú úspešnosť zásahov pri priemere 1,32 inkasovaných gólov na zápas.

S "červenými krídlami" sa dohodol na krátkej jednocestnej zmluve do konca prebiehajúcej sezóny s platom 800 tisíc dolárov. Ak chce chytať v Detroite, musí najprv prejsť waiver listinou. V lete bude neobmedzeným voľným hráčom.

Red Wings ho môžu vnímať ako budúcu dvojku k Alexovi Nedeljkovicovi či jednotku na farme. Veteránovi Thomasovi Greissovi sa po ročníku 2021/22 skončí kontrakt. Talentovaný Sebastian Cossa zas na NHL ešte musí dozrieť. Hellberg by mohol byť dočasným riešením.

Pre NHL nie je cudzincom. V roku 2011 si ho na drafte vybrali Nashville Predators, za ktorých nastúpil do jedného zápasu. Neskôr to s ním vyskúšali v New Yorku Rangers, kde si zachytal v troch stretnutach.

Tridsaťjedenročný brankár tak vďaka Detroitu dostáva ďalšiu šancu v súťaži. V zámorí sa špekuluje, či ho Red Wings neangažovali čisto do AHL, keďže sa ich farmárske mužstvo snaží vybojovať si postup do play off.

Hellberg však skrz Aftonbladet.se poslal jasný odkaz. "Budem chytať v NHL. AHL pre mňa nie je dostačujúca," tvrdí. "Mojím snom je dlhodobo chytať v NHL. Myslím si, že som úplne iným brankárom, než som bol počas predošlého pôsobenia v Amerike. Som omnoho lepší."