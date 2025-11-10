Deväť bodov v dvoch zápasoch. MacKinnon potvrdil status hviezdy, ocenený bol aj Bedard

Nathan MacKinnon.
Nathan MacKinnon. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|10. nov 2025 o 19:58
Hokejista Colorada je na čele kanadského bodovania aj tabuľky strelcov.

NEW YORK. Útočník Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL.

Do elitnej trojice sa dostali aj ďalší dvaja centri - Connor Bedard z Chicaga Blackhawks a Leo Carlsson z Anaheimu Ducks.

MacKinnon bol v minulom týždni najproduktívnejší hráč súťaže, keď v troch stretnutiach nazbieral 10 bodov za štyri góly a šesť asistencií.

S 29 bodmi je na čele kanadského bodovania NHL a so 14 gólmi aj lídrom tabuľky strelcov.

Pri výhre nad Edmontonom 9:1 sa blysol bilanciou 2+2 a bol to už jeho 30. duel v kariére s aspoň štyrmi bodmi. Jedenásty zápas s piatimi bodmi na konte zažil v nasledujúcom súboji proti Vancouveru (5:4 pp).

VIDEO: Zostrih zápasu Colorado - Vancouver

V poradí strelcov organizácie Colorado Avalanche sa posunul s 381 gólmi pred bývalého slovenského útočníka Petra Šťastného na 3. miesto.

MacKinnon sa po Mariánovi Šťastnom stal druhým hráčom v histórii Avalanche/Nordiques s aspoň štyrmi bodmi v dvoch dňoch za sebou.

V hodnotenom období si rovnako 10 bodov pripísal Bedard (3+7) v štyroch vystúpeniach.

Chicagu pomohol k trom víťazstvám a najviac sa mu darilo v dueli proti Calgary (4:0), keď bol pri všetkých štyroch góloch hostí.

Raz skóroval a trikrát asistoval a zaznamenal svoje štvrté stretnutie v kariére so štyrmi bodmi. Ťahá svoju druhú najúspešnejšiu šnúru, keď bodoval vo ôsmich zápasoch v sérii.

Lepšiu mal len v minulej sezóne, keď v decembri 2024 a januári 2025 bodoval v deviatich stretnutiach za sebou.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nathan MacKinnon

Colorado

16

14

15

29

+13

2.

Leo Carlsson

Anaheim

15

10

15

25

+11

3.

Connor Bedard

Chicago

16

9

16

25

+10

4.

Macklin Celebrini

San Jose

16

10

14

24

+7

5.

William Nylander

Toronto

13

8

15

23

+6

Kanadské bodovanie NHL

Carlsson si pripísal viac ako bod vo všetkých štyroch zápasoch v minulom týždni a celkovo ich nazbieral 9 (5+4).

Dva z jeho gólov mali prívlastok víťazné a aj jeho zásluhou sú Ducks na čele Pacifickej divízie.

Iba dvadsaťročný švédsky center je dvojkou draftu z roku 2023 a figuruje za MacKinnonom na druhej priečke produktivity celej súťaže, keď si rovnako ako Berard pripísal doteraz 25 bodov (10+15).

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

dnes 19:58
