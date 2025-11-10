Deväť bodov v dvoch zápasoch. MacKinnon potvrdil status hviezdy, ocenený bol aj Bedard

NEW YORK. Útočník Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL.
Do elitnej trojice sa dostali aj ďalší dvaja centri - Connor Bedard z Chicaga Blackhawks a Leo Carlsson z Anaheimu Ducks.
MacKinnon bol v minulom týždni najproduktívnejší hráč súťaže, keď v troch stretnutiach nazbieral 10 bodov za štyri góly a šesť asistencií.
S 29 bodmi je na čele kanadského bodovania NHL a so 14 gólmi aj lídrom tabuľky strelcov.
Pri výhre nad Edmontonom 9:1 sa blysol bilanciou 2+2 a bol to už jeho 30. duel v kariére s aspoň štyrmi bodmi. Jedenásty zápas s piatimi bodmi na konte zažil v nasledujúcom súboji proti Vancouveru (5:4 pp).
VIDEO: Zostrih zápasu Colorado - Vancouver
V poradí strelcov organizácie Colorado Avalanche sa posunul s 381 gólmi pred bývalého slovenského útočníka Petra Šťastného na 3. miesto.
MacKinnon sa po Mariánovi Šťastnom stal druhým hráčom v histórii Avalanche/Nordiques s aspoň štyrmi bodmi v dvoch dňoch za sebou.
V hodnotenom období si rovnako 10 bodov pripísal Bedard (3+7) v štyroch vystúpeniach.
Chicagu pomohol k trom víťazstvám a najviac sa mu darilo v dueli proti Calgary (4:0), keď bol pri všetkých štyroch góloch hostí.
Raz skóroval a trikrát asistoval a zaznamenal svoje štvrté stretnutie v kariére so štyrmi bodmi. Ťahá svoju druhú najúspešnejšiu šnúru, keď bodoval vo ôsmich zápasoch v sérii.
Lepšiu mal len v minulej sezóne, keď v decembri 2024 a januári 2025 bodoval v deviatich stretnutiach za sebou.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
16
14
15
29
+13
2.
Leo Carlsson
Anaheim
15
10
15
25
+11
3.
Connor Bedard
Chicago
16
9
16
25
+10
4.
Macklin Celebrini
San Jose
16
10
14
24
+7
5.
William Nylander
Toronto
13
8
15
23
+6
Carlsson si pripísal viac ako bod vo všetkých štyroch zápasoch v minulom týždni a celkovo ich nazbieral 9 (5+4).
Dva z jeho gólov mali prívlastok víťazné a aj jeho zásluhou sú Ducks na čele Pacifickej divízie.
Iba dvadsaťročný švédsky center je dvojkou draftu z roku 2023 a figuruje za MacKinnonom na druhej priečke produktivity celej súťaže, keď si rovnako ako Berard pripísal doteraz 25 bodov (10+15).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: