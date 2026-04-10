Veľká pocta pre českého brankára. Je v nominácii na prestížnu trofej

Michael Misa a Lukáš Dostál.
Michael Misa a Lukáš Dostál. (Autor: TASR/AP)
ČTK|10. apr 2026 o 19:45
Hráč s najväčším počtom hlasov dostane šek vo výške 25.000 dolárov.

Brankár Lukáš Dostál z Anaheimu je v nominácii na King Clancy Memorial Trophy, ktorá sa v NHL udeľuje za vodcovské schopnosti na ľade i mimo neho a humanitárnu činnosť.

Majster sveta z predvlaňajšieho šampionátu v Prahe je jedným z 32 kandidátov, ktorých na ocenenie navrhli ich kluby. Nomináciu zverejnilo vedenie NHL na webe súťaže.

Víťaza vyberie komisia zložená okrem iného z komisionára Garyho Bettmana a doterajších držiteľov ocenení, ktoré sa udeľuje od roku 1988.

Hráč s najväčším počtom hlasov dostane šek vo výške 25.000 dolárov, ktorý venuje v prospech charitatívnych organizácií podľa vlastného výberu.

Dvadsaťpäťročný Dostál hrá za Anaheim piatu sezónu a odchytal v nej zatiaľ 54 zápasov s úspešnosťou 89 percent.

Ducks držia siedme miesto v Západnej konferencii s dobrými vyhliadkami na účasť v play off.

Dostál sa popri športe aktívne venuje nadačnej činnosti, je napríklad dlhoročným členom charitatívneho spolku Saves Help.

V olympijskej sezóne sa tiež stal tvárou kampane dobročinnej akcie na podporu mladých športovcov Každodenní šampióni.

Jej cieľom bolo získať peniaze pre Českú olympijskú nadáciu, potažmo pre deti z finančne znevýhodneného prostredia.

Michael Misa a Lukáš Dostál.
Michael Misa a Lukáš Dostál.
Veľká pocta pre českého brankára. Je v nominácii na prestížnu trofej
dnes 19:45
