Veľká pocta pre českého brankára. Je v nominácii na prestížnu trofej

Brankár Lukáš Dostál z Anaheimu je v nominácii na King Clancy Memorial Trophy, ktorá sa v NHL udeľuje za vodcovské schopnosti na ľade i mimo neho a humanitárnu činnosť.
Majster sveta z predvlaňajšieho šampionátu v Prahe je jedným z 32 kandidátov, ktorých na ocenenie navrhli ich kluby. Nomináciu zverejnilo vedenie NHL na webe súťaže.
Víťaza vyberie komisia zložená okrem iného z komisionára Garyho Bettmana a doterajších držiteľov ocenení, ktoré sa udeľuje od roku 1988.
Hráč s najväčším počtom hlasov dostane šek vo výške 25.000 dolárov, ktorý venuje v prospech charitatívnych organizácií podľa vlastného výberu.
Dvadsaťpäťročný Dostál hrá za Anaheim piatu sezónu a odchytal v nej zatiaľ 54 zápasov s úspešnosťou 89 percent.
Ducks držia siedme miesto v Západnej konferencii s dobrými vyhliadkami na účasť v play off.
Dostál sa popri športe aktívne venuje nadačnej činnosti, je napríklad dlhoročným členom charitatívneho spolku Saves Help.
V olympijskej sezóne sa tiež stal tvárou kampane dobročinnej akcie na podporu mladých športovcov Každodenní šampióni.
Jej cieľom bolo získať peniaze pre Českú olympijskú nadáciu, potažmo pre deti z finančne znevýhodneného prostredia.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: