Vyhral všetky zápasy. Českého brankára vyhlásili v NHL za prvú hviezdu týždňa

NEW YORK. Český hokejový brankár Lukáš Dostál z Anaheimu Ducks sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej NHL.
Medzi trio najlepších sa okrem neho dostali aj krídelník Drake Batherson z Ottawy Senators a center Philipp Kurashev zo San Jose Sharks.
Dostál si v hodnotenom období pripísal tri výhry v rovnakom počte zápasov. Dosiahol v nich priemer 1,63 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 94,8.
Aj vďaka nemu poskočili Ducks na čelo Pacifickej divízie. K víťazstvu nad Floridou 3:2 po nájazdoch prispel 31 zákrokmi, proti Detroitu (5:2) ich mal 28 a pridal ďalších 32 pri triumfe nad New Jersey 4:1.
Batherson bol v minulom týždni najproduktívnejší hráč, v štyroch stretnutiach nazbieral 8 bodov za tri góly a päť asistencií.
Zaznamenal aj dva víťazné zásahy, v súbojoch proti Bostonu a Calgary. V prebiehajúcej sezóne je lídrom bodovania „senátorov“ s 15 bodmi (5+10) v 10 stretnutiach.
Kurashev si pripísal sedem bodov za tri góly a štyri asistencie v štyroch vystúpeniach Sharks.
Najviac zažiaril v stretnutí proti Coloradu, keď strelil dva góly a štvrtýkrát v kariére rozhodol v predĺžení o víťazstve svojho tímu. Informoval oficiálny web NHL.