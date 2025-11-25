Americký útočník s päťbodovým večerom. Draftovali ho až po Slafkovskom a Nemcovi

Americký hokejový útočník Logan Cooley sa stal prvým hráčom v histórii klubu Utah Mammoth, ktorý strelil štyri góly v jednom zápase.
V noci na utorok piatimi kanadským bodmi režíroval víťazstvo nad Vegas Golden Knights 5:1.
„Je to úžasné,“ konštatoval Cooley podľa nhl.com.
Pre 21-ročného útočníka to bol druhý trojgólový zápas v sezóne. Okrem neho zatiaľ strelili dva hetriky iba Connor Bedard z Chicaga a Macklin Celebrini zo San Jose.
Svoj štvorgólový večer začal asistenciou na gól Dylana Guenthera v 15. minúte. Krátko na to prvýkrát prekonal švédskeho nováčika Carla Lindboma v bránke Vegas. V 45. minúte zvýšil na 3:1.
K hetriku mu pomohla hra hostí bez brankára, počas ktorej strelil dva góly. „Bolo krásne vidieť, ako sa moji spoluhráči tešili aj za mňa.
Je to skvelý pocit, keď dostanete podporu od spoluhráčov.
Myslím si, že vo všeobecnosti máme zohratý tím. Všetci v tíme si želáme, aby sme spoločne dosiahli úspech. Dôležité je, aby sme ostali konzistentní,“ povedal Cooley podľa nhl.com.
Cooley sa stal trojkou draftu v roku 2022 za Slovákmi Jurajom Slafkovským a Šimonom Nemcom.
V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 sa mu končí nováčikovský kontrakt, po ktorom vstúpi do platnosti osemročná zmluva, ktorú podpísal pred mesiacom. Vynesie mu celkovo 80 miliónov dolárov.
V súčasnej sezóne odohral 23 zápasov, v ktorých nazbieral 21 bodov za 13 gólov a 8 asistencií. Pred päťbodovým zápasom proti Vegas nazbieral v 11 zápasoch iba štyri body (1+3).
Cooley sa stal iba štvrtým hráčom NHL, ktorý strelil viac než jeden tzv. čistý hetrik v sezóne do veku 22 rokov.
Pred ním sa to podarilo iba Wayneovi Gretzkému (štyrikrát v ročníku 1980/1981), Patrik Laine (dvakrát v 2018/2019), a Filip Forsberg (dvakrát v 2015/2016). Cooley je zároveň iba siedmy hráč, ktorý odohral zápas so štyrmi strelenými gólmi pred 22. narodeninami.
