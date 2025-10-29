V drafte skončil za Slafkovským a Nemcom. Američan podpísal lukratívnu zmluvu

SALT LAKE CITY. Americký hokejista Logan Cooley podpísal s klubom Utah Mammoth 8-ročnú zmluvu v celkovej výške 80 miliónov dolárov.
Nový kontrakt začne platiť od sezóny 2025/2026 a platový strop „mamutov“ každoročne zaťaží sumou 10 miliónov dolárov.
Dvadsaťjedenročný útočník je trojka draftu 2022, keď sa vo výbere talentov zaradil hneď za Slovákov Juraja Slafkovského a Šimona Nemca.
Sezónu 2022/2023 odohral v prestížnej univerzitnej súťaži NCAA, od ročníka 2023/2024 sa už naplno etabloval v NHL.
V nováčikovskej sezóne 2023/2024 odohral plný počet 82 zápasov so ziskom 44 bodov (20+24). V minulom ročníku 2024/2025 vzrástla jeho produktivita na 65 bodov (25+40) v 75 dueloch.
V súčasnej sezóne má výrazný podiel na vydarenom štarte Utahu, ktorý sa dostal do čela Západnej konferencie.
V 11 dueloch strelil 8 gólov a nazbieral 12 kanadských bodov. Na MS 2025 bol jeden z kľúčových hráčov amerického tímu, ktorý si vybojoval zlaté medaily.
„Logan je elita v každom zmysle slova. Je to jeden z najzaujímavejších mladých hráčov v lige a skutočnosť, že sme si ho vybrali, aby zapustil korene práve tu v Utahu, hovorí o tom, čo budujeme,“ povedal majiteľ klubu Ryan Smith.
„Máme príležitosť dosiahnuť niečo špeciálne vďaka neuveriteľným ľuďom v organizácii. Toto je úžasný deň pre mňa a moju rodinu a som hrdý na to, že sa môžem zaviazať štátu Utah a klubu Mammoth,“ povedal Cooley,
