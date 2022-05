Doteraz pôsobil ako asistent. Liptovský Mikuláš má nového trénera

Samozrejme, že ma to potešilo a vstúpiť do extraligových vôd ako hlavný tréner je pre mňa veľká výzva. Vzhľadom na to, že trénersky pôsobím pri mužoch už štvrtú sezónu, som túto ponuku prijal a s vedením sme sa prakticky veľmi rýchlo dohodli.

Pocity nateraz idú bokom a hlavnou témou bude pre mňa komunikácia s vedením o hráčskej skladbe mužstva. Aký bude kvalitatívny rozmer, je otázka na vedenie.

Moja prioritná požiadavka však je, aby išlo o hráčov s charakterom a úspech bol pre nich motiváciou pre každodennú tvrdú prácu. Verím, že sa nám podarí dať dohromady partiu hráčov, ktorá bude chcieť hrať výborný hokej a rozdávať radosť mikulášskym fanúšikom," uviedol Šimko.