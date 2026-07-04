Bol draftovaný, v AHL odohral vyše 150 zápasov. Liptáci získali kanadského útočníka

Slovenský hokejový klub HK 32 Liptovský Mikuláš získal 24-ročného kanadského útočníka Brandona Coea. Liptáci to uviedli na sociálnych sieťach.
Vysokého 193 centimetrového hráča si vo 4. kole draftu 2020 vybralo San Jose z celkového 98. miesta.
Následne pôsobil v AHL v drese San Jose Barracuda, kde počas viacerých sezón odohral 160 zápasov.
V uplynulej sezóne odohral v drese Salzburgu v ICEHL 38 zápasov, zaznamenal 26 bodov za 11 gólov a 15 asistencií.
„Do nášho tímu prináša kombináciu, ktorá je v európskom hokeji mimoriadne cenná - veľkosť, pravú strelu, rýchlosť, silu v súbojoch, prácu s pukom a schopnosť rozhodovať v ofenzíve.
Brandon vie byť nebezpečný v prechode do útoku, dokáže si vytvoriť priestor telom a má strelu, ktorú budú súperi cítiť. Veríme, že bude patriť medzi ťahúňov mužstva a stane sa jednou z dôležitých tvárí novej sezóny,“ uviedli Liptáci.