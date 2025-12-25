Bitka v Detve má dohru. Ligová rada zápas skontumovala

Ligová rada TIPOS Slovenskej hokejovej ligy sa zaoberala dvoma zápasmi 28. kola druhej najvyššej súťaže, ktoré sa v nedeľu 21. decembra neodohrali resp. nedohrali.
Duely HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky a HK Detva - HK Skalica skontumoval riadiaci orgán súťaže v prospech hostí.
HC BIT markets TEBS Bratislava sa previnil voči čl. 3.12.3.2 a čl. 7.5.1.3. SP SZĽH, pretože nezabezpečil vyznačenia a regulárnosť hracej plochy.
Ligová rada TIPOS SHL rozhodla o kontumácii v zmysle čl. 6.13 SP SZĽH s využitím čl. 6.13.1.2 a čl. 6.13.2 SP SZĽH a zápas TIPOS SHL č. 665 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky skontumovala s výsledkom 0:5 a priznaním 3 bodov v prospech družstva HC Nové Zámky.
VIDEO: Bitka po zápase Detva - Skalica
HK Detva sa previnil voči čl. 7.6.1.9 SP SZĽH, pretože odmietol pokračovať v hre, hoci ho rozhodca zápasu vyzval k pokračovaniu v hre.
Ligová rada TIPOS SHL rozhodla o kontumácii v zmysle čl. 6.13 SP SZĽH s využitím čl. 6.13.1.2 a čl. 6.13.2 SP SZĽH a zápas TIPOS SHL č. 668 HK Detva - HK Skalica skontumovala s výsledkom 0:5 a priznaním 3 bodov v prospech družstva HK Skalica.