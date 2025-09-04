Dráma až do samostatných nájazdov. Levice uspeli v pohári a postúpili

JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále
HK Levice – HK Žiar nad Hronom 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Vaňo (Alapuranen, Šiškov), roz. nájazd: Alapuranen – 38. Magdolen (Zubák, Šuľovský)
Levice: Šebo – Pánik, Rais, Bajza, Pač, Scheuer, Šiškov, Štefanka, Hlinka – Slovák, Kupka, Bartakovics – Vaňo, Král, Alapuranen – Šabanov, Králik, Ozimák – Chlepčok, Svitana, Sobotka
Žiar nad Hronom: Brezáni – Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Kuboš, Fecko, Hraško, Mišanko – Jakúbek, Lopušan, Suľovský – Stupka, Babeliak, Magdolen – Brumerčík, Matula, Rajčan – Melicher, Kylnar, Mikula
LEVICE. Hokejisti HK Levice postúpili do štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára, v osemfinálovom zápase zvíťazili nad HK Žiar nad Hronom 2:1 po samostatných nájazdoch.
O rozhodujúci gól sa postaral v piatej sérii Aapo Alapuranen. Ich ďalším súperom v súťaži budú hráči HC BIT markets TEBS Bratislava.