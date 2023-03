Draisaitl sa zaradil medzi európske legendy. Ohrozí Šťastného rekord?

EDMONTON. Peter Šťastný, Jari Kurri, Jaromír Jágr, Teemu Selänne a Alexander Ovečkin. K týmto menám sa v noci zo stredy na štvrtok zaradil Leon Draisaitl.

Nemecký forvard zaznamenal už štvrtú sezónu s aspoň sto bodmi v sezóne. Pri výhre nad Ottawou 6:3 strelil dva góly. Dovedna ich má v sezóne už 44 a 56 asistencií.

Ako šiesty Európan v dejinách NHL pozbieral sto bodov v aspoň štyroch sezónach. Rekordérom súťaže zostáva Slovák Peter Šťastný, ktorý to zvládol sedemkrát medzi rokmi 1980-1988. Nasledujú ho Kurri so šiestimi, Jágr s piatimi a Selänne a Ovečkin so štyrmi.