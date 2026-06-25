Fehérváryho Washington pokračuje v prestavbe. Do Pittsburghu poslal centra

Hendrix Lapierre
Hendrix Lapierre (Autor: Jason Shetler)
TASR|25. jún 2026 o 19:54
ShareTweet0

Doteraz hral v profilige len za Capitals, ktorí ho draftovali pred šiestimi rokmi

Vedenie klubu NHL Washington Capitals poslalo hokejového útočníka Hendrixa Lapierrea do Pittsburghu Penguins výmenou za voľbu v 3. kole budúcoročného draftu a 5. kole draftu v roku 2028.

Dvadsaťštyriročnému centrovi sa končí ročná zmluva a 1. júla sa môže stať obmedzeným voľným hráčom.

Lapierre doteraz hral v profilige len za Capitals, ktorí ho draftovali pred šiestimi rokmi v 1. kole z celkového 22. miesta.

Kanaďan zaznamenal v minulom ročníku štyri góly a 12 asistencií v 74 zápasoch. Washington, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Fehérváry.

Už skôr v tomto týždni získal výmenami krídelníkov Jordana Kyroua zo St. Louis Blues a Alexa Tucha z Buffala Sabres. Informoval o tom web televízie TSN.

NHL

Hendrix Lapierre
Hendrix Lapierre
Fehérváryho Washington pokračuje v prestavbe. Do Pittsburghu poslal centra
dnes 19:54
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Fehérváryho Washington pokračuje v prestavbe. Do Pittsburghu poslal centra