Zlé správy pre Pittsburgh. Skúsený obranca má zlomenú nohu

Kris Letang
Kris Letang (Autor: SITA/AP)
31. jan 2026 o 19:22
Chýbať bude najmenej mesiac.

Hokejistom Pittsburghu bude minimálne štyri týždne v NHL chýbať obranca Kris Letang. Penguins dnes informovali o tom, že trojnásobný víťaz Stanleyho pohára má zlomenú nohu.

Zotavovať sa bude aj počas nadchádzajúcej olympijskej pauzy.

Popri 38-ročnom Letangovi bude Pittsburghu nejaký čas chýbať pravdepodobne aj útočník Jevgenij Malkin, ktorý má podľa médií opäť problémy s ramenom. Kvôli trestu je mimo hry tiež útočník Bryan Rust.

Letang v tejto sezóne odohral 50 zápasov s bilanciou troch gólov a 22 prihrávok. S Pittsburghom získal Stanleyho pohár v rokoch 2009, 2016 a 2017.

