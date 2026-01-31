Zlé správy pre Pittsburgh. Skúsený obranca má zlomenú nohu

Hokejistom Pittsburghu bude minimálne štyri týždne v NHL chýbať obranca Kris Letang. Penguins dnes informovali o tom, že trojnásobný víťaz Stanleyho pohára má zlomenú nohu.
Zotavovať sa bude aj počas nadchádzajúcej olympijskej pauzy.
Popri 38-ročnom Letangovi bude Pittsburghu nejaký čas chýbať pravdepodobne aj útočník Jevgenij Malkin, ktorý má podľa médií opäť problémy s ramenom. Kvôli trestu je mimo hry tiež útočník Bryan Rust.
Letang v tejto sezóne odohral 50 zápasov s bilanciou troch gólov a 22 prihrávok. S Pittsburghom získal Stanleyho pohár v rokoch 2009, 2016 a 2017.
