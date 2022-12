Letang si pár dní po mŕtvici zatrénoval na ľade, spoluhráčom i trénerovi chýba

Lekári povolili 35-ročnému rodákovi z Montrealu korčuľovať samostatne, aby mu pomohli dostať sa po psychickej pohody. Návrat k plnej tréningovej záťaži a zápasovej akcii však podľa nich zatiaľ neprichádza do úvahy.

"Toto je niečo úplne iné ako zranenie členka či ramena. Je to veľmi odlišná situácia," skonštatoval tréner "tučniakov" Mike Sullivan, ktorý sa musí pokúsiť Letanga nahradiť.

"Je to veľmi vážny zdravotný problém. Nie príjemné počúvať o mŕtvici, takže som rád, že je v poriadku a má sa dobre," povedal obranca Pittsburghu Chad Ruhwedel o svojom spoluhráčovi.

Letang podstúpi ďalšie vyšetrenia a keď budú výsledky dobré, postupne sa začne vracať do akcie. Jeho kariéra by nemala byť ohrozená.

Letang sa vraj v pondelok necítil dobre, podľa generálneho manažéra Rona Hextalla mal migrénu, a preto ho tímový lekár Dhamesh Vyas poslal do nemocnice. Vyšetrenia odhalili mozgovú príhodu.

Joseph: N echáva na ľade srdce i dušu

"Myslím si, že to nie je jednoduché. Z taktického hľadiska sa nič drasticky nezmení, ide o personálny problém. Ale ako viete, zmena hráča môže byť v takýchto situáciách významná," myslí si Sullivan.

Jeden z kandidátov na miesto Letanga je 23-ročný Pierre-Olivier Joseph.

"Myslieť na neho je to najmenej, čo môžeme pre neho urobiť za to, ako pomáha tímu v každom zápase a necháva na ľade svoje srdce i dušu," skonštatoval Joseph o Letangovi, ktorý je klubový rekordér medzi obrancami so 662 bodmi v základnej časti (145+517).