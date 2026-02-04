Spišiaci sa zľakli a prišiel trest. Košice pokukujú po najvyšších priečkach tabuľky

Súboj dvoch tímov ťahajúcich víťazné série lepšie zvládli Košičania. V utorňajšej dohrávke zvíťazili nad Spišskou Novou Vsou 3:1 a sériu trojbodových víťazstiev natiahli už na šesť zápasov.
Upevnili si tretie miesto v tabuľke a opäť sa viac priblížili k druhej Nitre aj prvému Slovanu, na ktorý strácajú už len šesť bodov.
Spišiaci naopak ukončili sériu víťazstiev na čísle štyri a nevyužili príležitosť preskočiť v tabuľke Zvolen aj Liptovský Mikuláš. Svoje šance na víťazstvo pochovali hostia absolútne nezvládnutou záverečnou desaťminútovkou.
Najprv dovolili domácim za necelé dve minúty otočiť skóre a potom po zbytočných fauloch dohrávali záverečných sedem minút v oslabení.
„Začali sme dobre, mali sme tam nejaké presilové hry, v ktorých ten gól visel na vlásku. Gól v oslabení nás dostal do výhody. Ale na konci sme si to prešustrovali svojou takpovediac hlúposťou. Spravili sme tam hlúpe fauly, súper to potrestal a tým pádom zaslúžene vyhral.
Hrali sme prakticky až do konca zápasu v oslabení. Takže k tomu asi netreba viac nič povedať. Neviem, čo sa tam stalo. Prečo nastal taký skrat, ale stalo sa a už to nevrátime,“ povzdychol si po zápase brankár Filip Surák.
Jurčák je rád, že ho to triafa
Spišiaci pritom mohli rozhodnúť už v prvej tretine. Nedokázali však potrestať košické vylúčenia a nevyužili ani vyše minútovú presilovku o dvoch hráčov. Košická defenzíva opäť predviedla svoju silu, ktorú umocnili aj zákroky Patrika Jurčáka v bránke. V oslabeniach to pred ním viackrát poriadne horelo.
„V prvej tretine tam toho bolo trocha viac, najmä v tých oslabeniach. Prispelo to k tomu, aby som bol v tempe. V druhej už bolo striel menej a hlavne sme prevzali iniciatívu po tom, ako sme inkasovali v presilovke.
V tretej to už bolo len o tom, že som sa snažil držať chlapcov v zápase a dať im nejakú nádej. A vyplatilo sa,“ povedal Jurčák, ktorý sa blysol aj zákrokom lapačkou, keď ležiac na ľade vychytal viac ako nebezpečného Danicka Martela.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Spišská Nová Ves
„Trochu som tam plával, ale chvalabohu ma trafil rovno do lapačky. Som rád, že ma to triafa a môžem pomôcť mužstvu aj v ťažších momentoch.
Vedel som, že to je on, ale v takej chvíli už veľmi nerozmýšľate, kto strieľa, ale len sa snažíte sa to nejako chytiť, zaplniť čo najviac priestoru tak, aby vás to trafilo,“ komentoval.
Gól inkasovaný v presilovke ich nakopol
Martel si predsa len šestnástykrát v rade pripísal bod do štatistík v druhej tretine. V polovici zápasu vo vlastnom oslabení poslal cez troch brániacich Košičanov excelentnú prihrávku Gavinovi Hainovi a ten poslal hostí do vedenia.
„Bol to ťažký zápas a z oboch mužstiev bolo cítiť, že je to tretí zápas po ťažkom víkende. Som rád, že sme ukázali srdce, tímový duch a podarilo sa nám to otočiť. Klobúk dole pred chlapcami, ktorí hrajú oslabenia. Dnes spravili výbornú robotu na čele s Paťom v bráne. Chytil tam veľa toho a dal nám šancu s tým zápasom niečo spraviť.
Škoda, že nám v našej presilovke dali gól, ale na druhej strane nás to trošku nakoplo. Myslím, že to bolo vidieť na ľade a bolo to cítiť aj v kabíne pred treťou tretinou. Verili sme tomu, že keď budeme strieľať, dáme jeden, dáme druhý a podarí sa nám vyhrať,“ rozhovoril sa po zápase Tomáš Mikúš, ktorý bol ďalším zo strojcov košického obratu.
Po tom, ako v polovici tretej tretiny Filip Krivošík v presilovke vyrovnal, po necelých dvoch minútach sa ocitol sám pred Surákom a na dvakrát ho prekonal. A napokon necelé tri minúty pred koncom v presilovke o dvoch hráčov uzavrel skóre zápasu.
Trápenie v presilovkách a strach v tretej tretine
„Dve tretiny sme hrali taký hokej, ako sa hrá vonku. Aj keď škoda tých presiloviek, v nich sa trápime. Mali sme tam šance na góly do prázdnej bránky, aj ja, a také šance musíme premieňať. Výsledkom bolo, že sme do tretej tretiny išli len s jednogólovým náskokom.
A tam sme to opäť nezvládli. Asi sa bojíme hrať v tretej tretine hokej a takto to potom dopadne. Nemôže sa to stávať,“ sklamane hodnotil zápas útočník Matej Giľák.
Vrátil sa aj k nepochopiteľnému záveru. Spišiaci vzápätí po vedúcom góle Košíc opäť hrali presilovku pri vylúčení Eduarda Šedivého. Ale ešte pred vypršaním jeho trestu prišla séria vylúčení, po ktorej hostia hrali až do konca zápasu v oslabení.
„Možno nejaký skrat, alebo niečo iné. Ja ani neviem, čo sa tam stalo. Toto si nemôžeme dovoliť. Miesto toho, aby sme dali gól, tak sa oslabíme a potom nemáme už čas na to, aby sme otáčali zápas.
Sme sklamaní, mali sme na dosah tri body a posunuli by sme sa v tabuľke. Ale je to tak, ako to je a musíme makať ďalej,“ dodal Giľák.
Košická energia umocnila spišskonovoveskú paniku
O strachu a panike hovoril aj tréner Spišiakov Tommi Hämäläinen.
„Je to na nič prehrať takýto zápas v poslednej tretine takýmto spôsobom. Akoby sme nemali odvahu hrať hokej. Keď sme viedli len o jeden gól, akoby sme spanikárili. Ale nebolo to len o poslednej tretine, lebo v prvej tretine sme mali svoje šance a vieme, že ak sme mentálne všetci v hre, tak tie góly strelíme.
A tak sme šli do tretej tretiny len s jedným gólom navyše. A potom sme tam zlyhali, neurobili sme dobré rozhodnutia a nemali sme odvahu hrať,“ povedal.
Jeho náprotivok Dan Ceman svojich zverencov opäť pochválil. „Nebol to na pohľad najkrajší zápas. Hrali dva unavené tímy. Prvá tretina bola dosť ťažká, pretože sme veľa času hrali v oslabení.
Chlapci odviedli fantastickú prácu a udržali puk mimo bránky. V druhej tretine sme hrali celkom dobre, ale nemal som pocit, že na sto percent.
Až potom, keď strelili gól, niečo sa v nás zlomilo a v posledných piatich minútach druhej tretiny sme hrali dobre a mali sme dlhé pobyty v ich zóne.
Pred treťou tretinou som požiadal chalanov, aby dali do toho všetko a hrali s charakterom a srdcom, ako to robili celú sezónu. A oni to dokázali. Našli spôsob a energiu a vložili to do zápasu,“ hodnotil Ceman.
Spišiaci sa budú chcieť na víťaznú vlnu vrátiť v piatok na domácom ľade, kde ich čaká šesťbodový zápas s Liptovským Mikulášom. Košičania odohrajú štvrtý domáci zápas v rade proti Michalovciam a môžu opäť o niečo natiahnuť víťaznú sériu.
„Je super, že sme na takejto víťaznej vlne, ale stále to nič neznamená. Musíme sa stále pripraviť rovnako a hrať stále to, čo hráme a to, čo nám vychádza. Určite nás čaká náročný zápas. Michalovce potrebujú každý bod na to, aby sa vyhli baráži.
Majú dobrých hráčov. Importi to ťahajú, ale nie je to len o nich. Keď hrali so Slovanom tak aj aj Slováci ukázali, že vedia dávať góly,“ poznamenal Jurčák smerom k najbližšiemu zápasu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS