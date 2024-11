Kríza a pád Spišiakov pokračuje, proti košickej pohode boli bez šance

KOŠICE. Súboj prvého s druhým v košickej Steel Aréne potvrdil, že kríza Spišiakov pokračuje a ich pád sa ešte nezastavil. Košičania im uštedrili piatu prehru v rade a po víťazstve 3:1 potvrdili pozíciu lídra a odskočili na čele tabuľky práve Spišiakom na rozdiel troch bodov.

„Podarilo sa nám eliminovať najväčšiu zbraň súpera, ktorou sú protiútoky. V tých patria medzi najlepšie tímy v lige. Snažili sme sa aj držať puk čo najviac v ich útočnom pásme, lebo proti súperovi ako je Spišská Nová Ves hrozí vo chvíli, keď stratíte puk, veľký problém.

Teším sa z toho, ako sme hrali v pohode a pokoji a som rád aj za tri body, ktoré sme dnes získali,“ hodnotil víťazstvo domáci tréner Dan Ceman.

Úvod zápasu poznačila séria vylúčení na oboch stranách, ktorá na začiatku siedmej minúty vyvrcholila faulom na Oliviera Archambaulta vo vyloženej šanci. Kanadský útočník, ktorý bol v predchádzajúcej sezóne obávaným strelcom v drese Spišskej Novej Vsi, nariadené trestné strieľanie nepremenil a nedočkal sa tak ani v treťom zápase svojho prvého gólu v košickom drese.

Repčíkovi spadol kameň zo srdca Naopak o necelé dve minúty si svoju prvú gólovú radosť v slovenskej extralige užil Peter Repčík a poslal domácich do vedenia. „Som šťastný, že mi to tam konečne padlo. Padol mi aj kameň zo srdca,“ neskrýval radosť 20-ročný center, ktorý sa v sedemnástom zápase dočkal prvého extraligového gólu. Priznal, že si sám na seba vyvíjal tlak, hoci okolo seba nervozitu z toho, že ešte nedal gól necítil: „Všetci ma podporovali v tom, že hrám solídny hokej. Každý okolo mňa bol pozitívny. Vždy keď videli, že som bol frustrovaný z nepremenenej šance, tak mi povedali, že to príde, že mám veľa sezón pred sebou. Skôr som si ja sám na seba robil tlak. Lebo môžem hrať dobre, ale zápasy rozhodujú góly. Som rád, že to tam padlo.“

Gólový puk mu odložil kustód Marcel Výrostek a z jeho prvého gólu sa tešil aj pokladník kabíny Radek Deyl. „Našťastie neviem, koľko to bude stáť. Ale dúfam, že na ďalší gól nebudem čakať dlho,“ pousmial sa Repčík. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - HK Spišská Nová Ves

Lamperovi hokej chutí O osude zápasu definitívne rozhodla prvá desaťminútovka druhej tretiny. V tej sa dvakrát presadil Patrik Lamper, keď zužitkoval výborné prihrávky Matúša Havrilu a Michala Chovana. „Spoluhráči mi to tam pekne naservírovali. Sedem mesiacov som kvôli zraneniu nehral, takže chuť do hokeja mám veľkú. Som rád, že mi to aj začalo padať,“ poznamenal Lamper, ktorý sa gólovo presadil v druhom zápase po sebe. VIDEO: P. Lamper po víťazstve nad Spišskou Novou Vsou

Aj Lamper aj Repčík nastúpili do zápasu v treťom útoku, kde ich doplnil kapitán Michal Chovan.

„Dnes to vyšlo na tretí útok, ale ten nebol len taký. Bol s nami Mišo Chovan, ktorý určite nie je hráčom do tretej lajny. Bol som rád, že sme s ním mohli hrať,“ vystrúhal Repčík poklonu kapitánovi, ktorý svojim spoluhráčom prihrával na dva góly. Rapáč konečne videl aj pozitíva Spišiaci sa mohli k svojmu povestnému obratu nadýchnuť v úvode tretej tretiny. V pokračujúcej presilovke z konca druhého dejstva dopravil puk do siete kapitán Branislav Rapáč, ale nohou a rozhodcovia ho po prezretí videa neuznali. „Nerozumiem tým pravidlám. Na začiatku sezóny nám povedali, že ak otočíme nohu, tak to je regulárne. Ale rozhodcovia musia vedieť najlepšie. Ale nebolo to o tom neuznanom góle. Nemyslím si, že by to niečo zmenilo. Košice boli dnes lepšie,“ priznal Rapáč. Spišiaci sa napokon gólu dočkali necelých deväť minút pred koncom, keď puk na ich útočnej modrej prepadol cez košickú obranu a Joshua Kestner išiel sám na brankára Jaroslava Janusa, excelentne ho „vykúpal“ a zasunul puk do odkrytej bránky. Viac už hosťom Košičania nedovolili.

Rapáč priznal, že mužstvo je v kríze, ale pri piatej prehre v rade videl konečne aj pozitíva: „Dva nevydarené zápasy pred repre pauzou sa možno dajú ospravedlniť, bola tam únava, nejaké choroby. Ale po pauze sme do predchádzajúcich dvoch domácich zápasov nastúpili úplne laxne. Mysleli sme si, že súperi sa porazia sami a že sa späť na víťaznú vlnu vrátime len tak bez roboty. To nefunguje. Dnes sme prepli, ale stáli sme proti najkvalitnejšiemu súperovi v lige. Som stopercentne presvedčený, že ak by sme do tých dvoch domácich zápasov nastúpili v takom nastavení ako dnes, tak by to skončilo inak. Verím, že je to prvý krok k tom, aby sme to otočili späť na víťaznú vlnu.“

Uprostred Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves), vpravo brankár Jaroslav Janus (Košice) počas zápasu HC Košice - HK Spišská Nová Ves. (Autor: TASR)

Stratili smrtiace presilovky V úvodnej štvrtine sezóny Spišiakov zdobili dve veci. Dokázali otáčať zápasy a ich presilovky boli smrtiace a mali v nich neuveriteľnú úspešnosť. V posledných zápasoch je situácia diametrálne odlišná. V divokom domácom zápase proti Novým Zámkom nevyužili 11 presiloviek, v Košiciach z piatich síce v jednej gól padol, ale nebol uznaný.

„Uspokojili sme sa s tým, že v prvej časti sezóny sme mali v presilovkách šialené čísla. Vravel som, že sa to nedá udržať. Teraz sa to ukazuje. Presilovky nám nejdú, pracujeme na tom, aby sme to znova zlepšili, ale je mnoho iných vecí, ktoré musíme rapídne zlepšiť. Potrebujeme, aby zabralo celé mužstvo,“ zdôraznil Rapáč. Aj tréner Jason O´Leary priznal, že jeho mužstvo prežíva veľmi náročné obdobie: „Ak sa v takejto situácii dopustíte chýb, tak ste veľmi zraniteľní a sebavedomý tím ako Košice, to dokáže využiť. Predtým by sme po pár inkasovaných góloch zodvihli hlavu a pokúšali sa o obrat, teraz je však pre nás každá potrestaná chyba tvrdou ranou.“

Spišiakov čaká v piatok ďalšia ťažká skúška. Na domácom ľade privítajú bratislavský Slovan. „Doma musíme vyhrávať. Musíme sa na nich pripraviť a ísť za víťazstvom. Záleží najmä na tom, ako hráme. Musíme vidieť progres, musíme sa z tej krízy, v ktorej sme, vyhrabať postupnými krokmi. Cítim, že to mužstvo dnes urobilo krok dopredu a verím, že v piatok urobíme ten ďalší a otočíme výsledky na víťaznú vlnu,“ verí kapitán Branislav Rapáč. Košičania o deň skôr, už vo štvrtok, privítajú prebúdzajúce sa Nové Zámky. Vedia, že ich čaká ťažký zápas. „Nové Zámky asi vyhrali lotériu, keď nakúpili toľko hráčov. Tešíme sa na nich, majú hráčov so skúsenosťami z NHL, prišiel k nim brankár, ktorý má Stanley Cup. Uvidíme ako to dopadne, ale určite to nebude jednoduché,“ myslí si Repčík.