Tri dni na východe Slovanu nevyšli. Janus si napriek prehre návrat do Košíc užíval

V košickej Steel Aréne sa v nedeľu po viac ako troch mesiacoch zaplnili divákmi aj horné oblúky. Hralo sa el clasico slovenskej hokejovej extraligy.
Takmer 6 500 divákov po víťazstve svojich miláčikov 3:1 nad lídrom a odvekým rivalom Slovanom Bratislava dopriali hráčom po zápase veľké ovácie.
Košičania prvýkrát v sezóne dosiahli sériu piatich víťazstiev v rade, ktorá je umocnená aj tým, že všetky výhry boli za tri body. Slovanistom naopak nevyšiel trojdňový pobyt na východe a po vysokej prehre v Michalovciach padli aj v Košiciach.
„Tešili sme sa na tento zápas, vedeli sme, že dôjde aj viac ľudí ako bežne, takže boli sme namotivovaní. My radi porážame Slovan a som rád, že z tých štyroch zápasov sme túto sezónu tri vyhrali.
Zatiaľ,“ neskrýval po zápase spokojnosť košický strelec číslo jedna Šimon Petráš, ktorý po trojzápasovej gólovej odmlke necelé dve minúty po začiatku druhej tretiny vyrovnával v presilovke o dvoch hráčov stav zápasu na 1:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava
Gólom naštartoval obrat domácich, ktorý už po dvoch minútach od úvodného buly prehrávali 0:1 po góle Liama Pecarara.
Druhý gól pridali Košičania už po 80 sekundách od vyrovnania, keď sa v následnej presilovke o jedného hráča pred Jaroslavom Janusom presadil Patrik Lamper.
Ceman nadšený z obrany
Práve dva rýchle góly v presilovkách rozhodli podľa aktérov z oboch strán o osude zápasu. Ďalším faktorom bola účinná obrana Košíc, ktorá dokonale vygumovala útočnú silu lídra súťaže a nadšený z nej bol aj domáci tréner Dan Ceman.
„Nevstúpili sme do zápasu tak, ako sme si predstavovali. V takejto atmosfére sa obávate, že budete príliš nabudení na začiatku zápasu a myslím, že to bol problém. Boli sme príliš agresívni v útočnom pásme a oni sa hneď dostali za nás a strelili gól.
A mali ďalšiu veľkú šancu. Potom sme sa upokojili a hrali sme veľmi organizovane a disciplinovane. Vedeli sme, že proti tímu s najlepším útokom v lige musíme hrať majstrovsky v obrane a boli sme v nej naozaj veľmi dobrí.
Chlapcom patrí veľká vďaka za obetavosť, blokovanie striel a pozornosť venovanú každému malému detailu. Dnes odviedli skvelú prácu. Bol to fantastický zápas a získali sme tri body proti najlepšiemu tímu v lige,“ chválil svojich zverencov Ceman.
Zápas bol hrou obrán aj podľa asistenta trénera Slovana Michala Dostála.
„Skórovali sme, čo bolo fajn, potom prišiel v druhej tretine moment, ktorý sme chceli zvládnuť lepšie, aby sme sa udržali v zápase. Vedeli sme, že sila Košíc je aj v presilovkách, že na toto čakajú. Strelili dva góly, čo bol rozhodujúci moment.
Hľadali sme ďalej cestu, ako sa vrátiť do zápasu, bojovali sme až do konca v dobrej kulise, ale nenašli sme ju,“ povedal po zápase.
Osudná Bačíková „zidanovka“
To najdôležitejšie v dobrom zápase sa odohralo necelé dve minúty po začiatku druhej tretiny. Rozhodcovia odpískali faul hosťujúceho Martina Bakoša za podrazenie Oleksiia Dachnovského.
Vzápätí sa strhla šarvátka za košickou bránkou a v neprehľadnej situácii videli aj úder hlavou, ktorý uštedril protihráčovi Patrik Bačík. Keď si jeho „zidanovku“ potvrdili aj na videu, poslali ho na trestnú lavicu na štyri minúty.
„V minulých zápasoch neboli presilovky neboli z našej strany vôbec dobré. Niečo sme si k tomu aj povedali a zjednodušili sme to. Ukázali sa tam nejaké voľné okna a my sme to využili,“ povedal o využití jediných presiloviek v zápase Petráš. Jeho slová neskôr potvrdil aj tréner Ceman.
„Chlapci nedávno pracovali na 5 na 3, lebo v celej sezóne to nebola najsilnejšia časť našej hry. Dnes sme zahrali krásnu akciu, strelili ďalší gól s našou druhou presilovkovou formáciou, ktorú sme dali dokopy len dnes,“ dodal košický tréner.
Asistent Dostál: Sme športovo nahnevaní
Hosťom sa verdikt rozhodcov, ktorý bolo napokon pre zápas rozhodujúci, nepozdával.
„Rozhodcovia sú na to, aby rozhodovali. Rozhodli takto. Neviem, čo sa tam stalo a v emóciách po zápase to ani hodnotiť nebudem.
Určite si to v pokoji pozrieme,“ nechcel obšírnejšie komentovať Bačíkovo vylúčenie kapitán Slovana Tomáš Marcinko. Nadviazal naňho aj asistent tréner Michal Dostál.
„Na hodnotenie sú kompetentní. Treba si to pozrieť ešte raz, v pokoji, bez emócií. Ja si myslím, že to bolo také fifty -fifty. To je môj pohľad a nekomentujem rozhodnutie rozhodcu. Rešpektujeme to, ale sme tak športovo nahnevaní,“ dodal Dostál.
Aj podľa Marcinka bol úvod druhej tretiny zlomový pre zápas. „Padli dva góly, ale sme potom ešte veľa času na to, aby sme s tým výsledkom niečo urobili, žiaľ nepodarilo sa. Podali sme výrazne lepší výkon ako v Michalovciach.
Sami vieme, že ak tomu dávame všetko, tak máme väčšiu šancu vyhrať. Išli sme do poslednej sekundy, do poslednej minúty za vyrovnaním, ale nevyšlo to,“ skonštatoval.
Lamper do reprezentácie?
Streleckú fazónu našiel v posledných zápasoch aj košický útočník Patrik Lamper. V troch zo štyroch zápasov strelil po dva góly a proti Slovanu pečatil víťazstvo Košíc gólom do prázdnej bránky pri power play hostí.
„Pre nás dôležité tri body, porazili sme Slovan a to sú vždy špeciálne zápasy. Prišlo veľa divákov, ktorí si prišli na svoje. V týchto zápasoch nám dodávajú potrebnú energiu, bez ohľadu na to, či je Slovan líder alebo nie.
Začali mi to tam teraz padať, ale dôležité sú tri body a že sa vyhráva, lebo to nás drží v tabuľke tam kde sme,“ povedal Lamper. Jeho streleckú fazónu okomentoval aj brankár Slovana Jaroslav Janus. „Možno ťa zavolajú do reprezentácie,“ vyprevádzal ho pred novinárov.
„Poznáme sa dobre, určite sme chceli na ním vyhrať, nechceli sme mu nič uľahčiť a sme radi, že sa nám to podarilo. Určite sa budeme podpichovať ďalej. Boli sme spolu tri roky a také kamarátstva ostávajú,“ pousmial sa Lamper.
Chýbala len výhra
Jaroslav Janus sa v tejto sezóne prvýkrát postavil do bránky v Steel Aréne, v ktorej strávil v košickom drese tri predchádzajúce sezóny a výrazne pomohol k dvom titulom.
„Bolo to také zvláštne až som sa bál, aby som pri rozohrávke nenahral puk nejakému Košičanovi. Ale predsa spomienky tu sú, bol som tu skoro 3 roky.
Bolo to úžasné, hlavne z toho dôvodu, že zápasy Košíc so Slovanom sú takým slovenským hokejovým el clasicom. Prišli ľudia, bola plná aréna. Už len tá výhra mi chýbala, ale ja osobne som si to dnes užil,“ priznal po zápase.
Napriek prehre bol spokojný.
„Hrali sme dobre, aj ja som sa cítil dobre. Klobúk dole pred Košicami, že to vedia takto dobre a skúsene odohrať. My sme sa nechali zbytočne vylúčiť do troch a Košice na také situácie čakajú.
Potom hrali výborne v strednom pásme v bloku 3 – 2 a mali sme problém sa cez to dostávať. A už keď sme sa dostali k nim do tretiny, tak hneď išli prvou prihrávkou von.
Určite si počas týždňa pozrieme video, kde sme mohli viac zabrať, aby ten zápas dopadol inak,“ pomenoval najväčší problém Slovana v zápase.
Náskok na čele je preč
Hoci Slovan prehral na východe dva zápasy v rade so skóre 2:9, kapitán Marcinko si nemyslí, že je to nejaké výrazné varovanie. „Pre nás bol varovným prstom ten výkon v Michalovciach, ktorý nebol vôbec taký, ako si predstavujeme.
A vieme, že tam sme si veľké šance na víťazstvo nedali. Dnes to bolo lepšie, ale neuspeli sme,“ skonštatoval Marcinko.
„Išli sme na východ s tým, že prinesieme body do Bratislavy, ale bohužiaľ, nepadalo to do súperovej brány, za víkend sme dali len dva góly a to je strašne málo. Naopak veľa gólov sme dostali, takže neviem, čo k tomu povedať.
Spokojný s tým určite nie sme, ale ten káder a perspektíva tu je, sebavedomie nám nechýba, takže ja viem, že tvrdou drinou sa to opäť dostane na víťaznú vlnu,“ doplnil Janus.
Náskok Slovana na čele tabuľky sa po dvoch prehrách takmer stratil. Nitra má len o bod menej, ale aj o zápas viac. O to väčší náboj bude mať v piatok v Bratislave ich vzájomný zápas.
Košičania si po piatich víťazstvách v rade upevnili tretiu priečku a na vedúci Slovan strácajú deväť bodov a majú ešte zápas k dobru. Odohrajú ho už v utorok, keď opäť doma privítajú Spišskú Novú Ves.
„My sme nesmierne radi, že dnes prišlo toľko ľudí a že nás povzbudzovali celý zápas Dúfam, že sme ich potešili. Verím, že prídu aj v utorok. Spišská hrá teraz veľmi dobre, vyhrávajú a myslím, že to bude dobrý zápas,“ povedal Petráš o utorňajšom derby, v ktorom sa stretnú tímy s aktuálne najdlhšími sériami víťazstiev v extralige.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS