Urobili opak, našli cestu ako prehrať. Poprad zažil v Košiciach déjà vu

KOŠICE. V tradičnom východniarskom derby sa počas dušičkového kola stretli v košickej Steel Aréne mužstvá, ktoré potrebovali zabudnúť na nevydarené predchádzajúce zápasy. Košičania na domáce zlyhanie so Žilinou a Popradčania na nešťastnú prehru so Spišskou Novou Vsou. Napokon sa po zápase tešili domáci, ktorí dokázali otočiť zápas z 0:2 na 3:2. Hostia naopak prežili déjà vu.

V utorok Spišská Nová Ves v Poprade otočila zápas v tretej tretine dvoma gólmi za 36 sekúnd, Košičania na to rovnako v tretej tretine potrebovali o dve minúty viac.

„Po horšom zápase so Žilinou sme vedeli, že do toho musíme dať viac. Myslím, že sme začali dobre, aj keď sme prehrávali 0:2, ale cítili sme, že máme viac energie a verili sme, že to zvrátime, hoci je to také klišé. Chvalabohu sa nám to podarilo,“ rozhovoril sa po zápase autor víťazného gólu Tomáš Mikúš, ktorý pripravil Popradčanom druhé déjà vu.

Aj v prvom vzájomnom zápase sezóny strelil pri rovnakom víťazstve Košíc na popradskom ľade víťazný gól v takmer rovnakom čase tretej tretiny. Lamperov gólový návrat Po zápase sa aktéri z oboch strán zhodli na tom, že zápas sa zlomil v druhej desaťminútovke druhej tretiny. VIDEO: Tomáš Mikúš hodnotí zápas

Popradčania nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov, vzápätí zbytočnými faulmi ponúkli rovnakú, hoci takmer o polovicu kratšiu možnosť Košičanom a tí znížili na rozdiel jediného gólu. Gólovo sa presadil Patrik Lamper, ktorí sa po zranení vrátil do zostavy Košíc. „Po nie dobrom zápase vždy chcete otočiť list a vhupnúť do toho znova. Zo začiatku sa nám to nedarilo, ale nakoniec to vyšlo. Určite sme nechceli pred zápasom prehrávať 2:0, ale taký bol priebeh a sme radi, že sa nám to podarilo otočiť.

Využili sme presilovky, ubránili ich presilovky a to rozhodlo. Vždy sa hovorí, že ak nevyužijete päť na tri, tak nechcete vyhrať. My sme radi, že sa nám to najprv podarilo ubrániť a potom využiť,“ povedal Lamper, ktorý na extraligový gól čakal od začiatku januára: „Nikto nechce čakať na gól tak dlho, som rád, že mi to tam konečne padlo a verím, že prídu aj ďalšie goly.“ Košičania kraľujú v oslabeniach Lampera spomenul po zápase aj tréner Dan Ceman. Je totiž špecialistom na hru v oslabení a aj on výrazne prispel k tomu, že Košičania proti Popradu ustáli nielen dvojminútové oslabenie o dvoch hráčov, ale aj ďalšie štyri presilovky súpera aj záverečné vyše dvojminútové power play. Nie je náhoda, že v aktuálnej sezóne kraľujú v štatistikách hry v oslabení s takmer deväťdesiatimi percentami oslabení bez inkasovaného gólu. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Poprad

„Musím pochváliť chlapcov, ktorí hrajú oslabenia. Hrajú ich výborne. Veľa sa tomu venujeme. Často sú tieto špeciálne formácie v hokeji nedocenené, ale aj tieto veci majú veľký podiel na víťazstvách,“ pochválil spoluhráčov hrajúcich oslabenia Mikúš, na ktorého nadviazal aj tréner Dan Ceman: „V oslabeniach sme boli sústredení, vrátil sa nám do zostavy Patrikl Lamper, ktorí je v oslabeniach skvelý. Hráči, ktorí hrajú oslabenia, nedostávajú taký kredit ako by si zaslúžili, napríklad Ferenc s Deylom, ktorí sú v nich tiež skvelí.“ Košičanov pred prvou reprezentačnou prestávkou čaká v nedeľu zápas na ľade Zvolena, ktorý po dvoch prehrách prekvapujúco uštedril lídrovi zo Spišskej Novej Vsi prvú domácu prehru v sezóne a navyše mu nedovolil streliť ani gól, čo sa Spišiakom stalo v extralige naposledy pred vyše rokom na ľade Banskej Bystrice. „Dúfam, že si energiu zo záveru tohto zápasu prenesieme aj do Zvolena a podarí sa nám vyhrať. A cez pauzu dobre potrénujeme, zregenerujeme a ideme ďalej,“ povedal Mikúš k zápasu vo Zvolene.

Urobili opak, našli cestu ako prehrať Popradčania prehrali tretíkrát v rade a tretíkrát v zápase, v ktorom neboli horším tímom. „Zápas sme mali solídne rozohraný, najmä čo sa týka výsledku. Namiesto toho, aby sme hľadali cestu ako zápas zvládnuť a vyhrať sa stal opak a našli sme cestu ako ho prehrať,“ konštatoval po zápase asistent trénera Ján Šimko. Podľa jeho slov vedeli, že zápas s Košicami budú rozhodovať špeciálne formácie. Kým Poprad nevyužil ani jednu presilovku, Košičania zlomový prvý gól aj víťazný strelili v početnej výhode. „Mali sme náskok aj v počte presilových hier, ktoré sme nedokázali využiť. Potom sme hlúpymi faulmi umožnili Košiciam, aby sa vrátili do zápasu. A práve to bol ten aspekt, ktorý umožnil súperovi zápas dotiahnuť do víťazného konca,“ dodal Šimko. VIDEO: Oliver Turan hodnotí zápas

Za pravdu mu dal aj kapitán Oliver Turan, ktorý sedel na trestnej lavici pri víťaznom góle Košičanov. „Výkon nebol zlý, hrali sme dobre. Mali sme dosť presiloviek, ktoré sme nevyužili a to rozhodlo o zápase. Fauly, ktoré sme robili, boli zbytočné, musíme sa toho vyvarovať a verím, že v nedeľu si pred repre pauzou napravíme chuť z posledných prehier,“ zdôraznil nováčik v seniorskej reprezentácii Turan smerom k nedeľňajšiemu duelu, v ktorom Poprad na domácom ľade privíta ešte viac trápiaci sa Slovan Bratislava. Ten prehral štvrtýkrát v rade, tentokrát 2:6 na domácom ľade s nováčikom zo Žiliny.