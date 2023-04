Tréner skákal od šťastia ako klokan. Michalovce hrajú v play off už tisíc minút

KOŠICE. "Myslím, že do finále postúpia Košice. Netvrdím, že vyhrajú 4:0 na zápasy, ale bude to 4:1 alebo 4:2. Michalovce už sú aj unavené a to košické klzisko je ako letisko, tam ich domáci uštvú," prognózoval zopár minút pred štartom semifinálovej série dvoch tímov z východu Peter Veselovský.

Bývalý výborný hokejový útočník rozbiehal svoju hokejovú kariéru na vojenčine vo vtedajšom VTJ Michalovce, no najväčšie úspechy dosiahol v drese košických VSŽ. Mýlil sa. A určite nebol sám.

Hokejisti Michaloviec po tom, čo už vyradili v play-off Duklu Trenčín (3:2 v predkole), obhajcu Slovan Bratislava (4:2 vo štvrťfinále), majú na lopate ďalšieho favorita.