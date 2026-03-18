Košice boli odmenené za svoju bojovnosť. Banskú Bystricu delilo od triumfu len pár sekúnd

Tipsport liga - 1. zápas štvrťfinále
Košice - Banská Bystrica 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly: 48. Lunter (Jellúš, Dachnovskij), 60. Rosandič (Mikúš), 71. Rosandič (Chovan, Petráš) - 12. Valach (Zigo), 49. Tomka (Šoltés, Galipeau)
Rozhodcovia: Štefik, Baluška - Stanzel, Durmis, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše Kabáč (B. Bystr.) 5 min. + DKZ za krosček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4023
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lunter, Jellúš, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Repčík, Liščinský - Kvietok
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Stránský, Michalčin, Česánek - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Tomka, Šoltés - Zigo, Valach, Kabáč - Ondrušek, Buc, Jasenec - Gron
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 po predĺžení v prvom zápase štvrťfinále play off Tipsport ligy.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. O ich triumfe rozhodol Mislav Rosandič gólom v presilovke.
Druhý duel je na programe zajtra, vo štvrtok od 17.30 opäť v košickej Steel aréne.
Hostia mali lepší vstup do zápasu, častejšie sa dostávali pred Riečického, ktorého v 4. minúte neprekonal v sľubnej šanci Zigo.
Od 12. minúty už „barani viedli,“ keď domáci nepokryli Valacha, ktorý zo strednej vzdialenosti prestrelil domáceho brankára - 0:1.
Vyrovnať mohol Jellúš, ktorý predviedol efektnú individuálnu akciu, no Rabčana neprekonal.
V druhej tretine sa viac hralo v pásme Košíc, no diváci gól nevideli. Po potýčke v závere prostrednej časti dostal kapitán hostí Kabáč trest na 5 minút a do konca zápasu.
Košičania začali tretiu časť dlhou presilovkou, no hostia sa dokázali ubrániť. V 48. minúte Rabčan inkasoval po strele Luntera - 1:1.
Nerozhodný stav však vydržal iba 88 sekúnd, keď Tomka zblízka dorazil puk za Riečického - 1:2.
Košičania sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára a podarilo sa im to 11 sekúnd pred treťou sirénou.
Rosandič doviezol puk do útočného pásma, prenechal puk Mikúšovi a jeho strelu následne dorazil práve Rosandič - 2:2.
Košičania dostali v predĺžení štvorminútovú presilovku po vylúčení Leeho a Rosandič presnou strelou rozhodol o triumfe domácich.
Hlasy po zápase
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Bol to veľmi tesný zápas. Vedeli sme, že oba tímy majú dobrú štruktúru svojej hry. V prvej tretine bola Banská Bystrica lepšia. Boli sme nervózni, strácali sme puky. Nebol to náš najlepší zápas. Mali sme aj šťastie. Naše presilovky mohli rozhodnúť zápas aj skôr, ale Banská Bystrica veľmi dobre bránila. V tejto sérii bude každý zápas tesný. Myslím si, že to často bude o jednom góle. Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo vyhrať dnešný zápas.“
Mislav Rosandič, obranca, strelec dvoch gólov HC Košice: „Veľmi ťažký zápas pre nás. V prvých dvoch tretinách to nebolo ono z našej strany. Síce sme jazdili, ale neposlúchali nás ruky. V tretej tretine sa to už podobalo na to, čo chceme. V závere tretej tretiny som vedel, že je do konca už iba niekoľko sekúnd. Išli sme do bránky, „Miki“ (Tomáš Mikúš, pozn.) to vystrelil a odrazilo sa to ku mne. V predĺžení sme mali presilovku, v ktorej sa mi otvoril priestor a padlo mi to tam. Dúfam, že v ďalšom zápase z nás spadne nervozita a budeme mať viac pokoja na hokejkách.“
Marek Zadina, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: „Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Mali sme plán, ktorý hráči dodržiavali. V prvej tretine sme hrali veľmi dobre, išli sme do vedenia. Neskôr sme nevyužili presilovku, Kabáč nedal gól z nájazdu a mali sme aj ďalšie situácie, v ktorých sme mohli odskočiť na 2:0. Žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo. Dnes rozhodla naša nedisciplinovanosť. Nemôže sa nám stať, že budeme hrať tak dlho v oslabeniach. Musím dať kredit hráčom, ktorí hrali oslabenia. Celkovo si myslím, že sme boli lepší tím, mali sme viac šancí, no nepremenili sme ich.“
Marek Valach, útočník, strelec dvoch gólov HC MONACObet Banská Bystrica: „Chceli sme zvíťaziť, preto nás tento výsledok veľmi mrzí. Pozitívne je iba to, že to môžeme zajtra napraviť. Myslím si, že sme odohrali takticky aj fyzicky kvalitný zápas. Eugen (Rabčan) pochytal veľa dobrých striel. Žiaľ, taký je hokej v play off. Verím, že zajtra budeme úspešní. Ak budeme pokračovať v takej hre, akú sme ukázali dnes, zvíťazíme.“
