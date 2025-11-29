VIDEO: Kaprizov pokoril ďalší míľnik, blíži sa ku klubovému rekordu Gáboríka


Útočník Minnesoty Wild Kirill Kaprizov sa teší z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. nov 2025 o 08:05
Ruský útočník strelil v drese Minnesoty už 201 gólov.

Útočník Kirill Kaprizov sa stal tretím hráčom v histórii klubu Minnesota Wild, ktorý v jej drese strelil 200 gólov v základnej časti hokejovej NHL.

Míľnik dosiahol v nočnom zápase proti Coloradu, v ktorom jeho tím triumfoval 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Prvým hráčom v histórii Wild, ktorý nastrieľal dvesto gólov, sa stal v sezóne 2007/2008 slovenský útočník Marián Gáborík.

VIDEO: Zostrih zápasu Minnesota - Colorado

Neskôr na neho nadviazal Fín Mikko Koivu. Gáborík odohral vo farbách Minnesoty 502 zápasov základnej časti, v ktorých strelil 219 gólov.

Naďalej figuruje na prvom mieste medzi strelcami v histórii klubu pred Koivom (205) a Kaprizovom (201). Ruský útočník však potreboval na 201 gólov iba 344 zápasov a je pravdepodobné, že sa na prvé miesto dostane.

V prebiehajúcej sezóne má po 25 odohratých zápasoch 16 gólov a 14 asistencií.

NHL




dnes 08:05
