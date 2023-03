VIDEO: Kaskisuo hodil po arbitrovi fľašu, dostal stopku na 5 zápasov

Ako profesionálny športovec som sa nemal takto správať. Veľmi sa hanbím a ľutujem to. Ospravedlňujem sa rozhodcovi, spoluhráčom, klubu a fanúšikom," povedal Kaskisuo pre aftonbladet.se.

Hlavný rozhodca Thomas Thorsbrink uviedol: "Zápas sa skončil a on hodí po rozhodcovi fľašu? Je smutné to vidieť, zašiel príliš ďaleko. Je to odporný, škaredý čin. Je znepokojujúce, že v tejto sezóne sa hráči častejšie dostali do fyzického kontaktu s rozhodcami."