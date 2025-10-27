Najdrahší Rus sa stáva ikonou Minnesoty. Gáboríka pripravil o ďalší rekord

Kirill Kaprizov
Kirill Kaprizov (Autor: TASR/AP)
TASR|27. okt 2025 o 11:48
Métu 400 bodov dosiahol oveľa rýchlejšie.

ST. PAUL. Ruský hokejista Kirill Kaprizov zaznamenal v noci na pondelok svoj jubilejný 400. bod v zámorskej NHL.

Krídelník Minnesoty ho dosiahol v domácom zápase so San Jose (5:6 pp), v ktorom si pripísal tri asistencie. Kaprizovovi sa podarilo získať 400 bodov (190+210) najrýchlejšie v klubovej histórii, potreboval na ne iba 329 zápasov.

Prekonal tým klubový rekord slovenského útočníka Mariána Gáboríka, ktorý dosiahol 400 bodov v 472 stretnutiach základnej časti.

Dvadsaťosemročný Kaprizov už dávnejšie obral Gáboríka o iné klubové rekordy. V sezóne 2021/22 nastrieľal 47 gólov, v ročníku 2023/24 ich strelil 46, čím prekonal rekordný zápis bývalého slovenského reprezentanta v počte gólov v jednej sezóne v drese Wild - Gáborík v ročníku 2007/08 skóroval 42-krát.

Trenčiansky odchovanec zatiaľ drží absolútny klubový rekord s 219 presnými zásahmi, ktoré dosiahol v rokoch 2000–2009, no aj ten už Kaprizov ohrozuje. Na konte má 190 gólov a pred sebou zrejme ešte dlhú kariéru v drese Minnesoty.

Kaprizov iba nedávno podpísal najväčší kontrakt v histórii NHL, keď sa s vedením Wild dohodol na novej osemročnej zmluve v celkovej hodnote 136 miliónov dolárov. V priemere tak ročne zarobí 17 miliónov USD.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nick Schmaltz

Utah

10

7

9

16

+7

2.

Jack Eichel

Vegas

9

6

10

16

+6

2.

Macklin Celebrini

San Jose

9

6

9

15

0

3.

Nathan MacKinnon

Colorado

10

7

7

14

+8

5.

Kiril Kaprizov

Minnesota

10

5

9

14

-5

Kanadské bodovanie NHL

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

