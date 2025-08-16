Hokejisti Kanady ďalšie zlyhanie nedopustili. V súboji o bronz neinkasovali ani gól

Radosť hokejistov Kanady na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Rozhodujúci gól duelu padol už v 6. minúte prvej tretiny.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - zápas o 3. miesto

Kanada U18 - Fínsko U18 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 6. C. Williams (Fitzgerald, Rudolph), 35. Belchetz (DuPont, Verhoeff)

BRNO. Reprezentanti Kanady zvíťazili v súboji o bronz na prestížnom turnaji hokejistov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup 2025.

V zápase hranom na štadióne Winning Group Aréna v Brne zdolali Fínsko 3:0.

Víťazný gól strelil už v 6. minúte duelu útočník Cooper Williams, čisté konto si pripísal brankár Gavin Betts.

Hokejisti Kanady sa do boja o bronz dostali po prehre 3:4 v samostatných nájazdoch proti USA. Fínsko neuspelo v škandinávskom derby proti Švédsku 5:6 po predĺžení.

Reprezentácie

