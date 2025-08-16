ONLINE: Kanada U18 - Fínsko U18 dnes , Hlinka Gretzky Cup 2025 LIVE (zápas o 3. miesto)

BRNO. Hokejisti Kanady a Fínska do 18 rokov dnes hrajú zápas o 3. miesto na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Winning Group Aréna v Brne.
Hokejisti Kanady sa do boja o bronz dostali po prehre 3:4 v samostatných nájazdoch proti USA.
Fínsko neuspelo v škandinávskom derby proti Švédsku 5:6 po predĺžení.
Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Kanada U18 - Fínsko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, zápas o 3. miesto, sobota, Brno, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup O 3. miesto 2025/2026
16.08.2025 o 17:08
Kanada
1:0
(1:0)
12' minúta
Prebiehajúci
Fínsko
Prehľad
Góly a asistencie: 6. C. Williams (Fitzgerald, Rudolph). Rozhodca: Jeřábek, Vrba – Otáhal, Kráľ.
Prenos
11:57
Na programu je komerční přestávka.
11:54
Olli Wahlroos nevyřešil svoji vytvořenou pozici dle představ. Přihrávku posílá jen do bloku.
11:15
Finsko v plném počtu.
11:00
Úplně sám byl na brankovišti Liam Ruck. Z otočky zahrozil jen nepovedeným bekhendem.
10:43
Hned dvakrát v řadě to zkusil Tynan Lawrence. Ani jednou ovšem Gammalse neohrozil.
10:11
Zajímavou kombinaci šperkoval křižnou nahrávkou Mathis Preston. Jeho kolega toho nedokázal využít.
09:37
Finsko se opět po vyhraném buly povedlo vyhození přes všechny čáry.
09:15
Vyloučení v týmu Finsko:
Anttoni Uronen – 2 min., podrážení.
08:51
Ve signalizované výhodě střílel z úhlu Keaton Verhoeff. Trefil jen u tyče natlačeného gólmana.
08:10
Juho Piiparinen zvládl včas zabrat do defenzivní činnosti. Slibný brejk Kanady tak zastavil.
07:26
Suomi se zatím nepropracovali k nějaké zajímavé možnosti. Naopak na opačné straně pálil do brankáře Di Iorio.
06:46
Chytré objetí branky zvolil Tynan Lawrence. Brankář Gammals s tím počítal, proto se včas přesunul k tyčce.
06:30
Klíčový obranný zákrok předvedl svou rukavicí Max Laatikainen. Pro Finy by situace soupeře nevypadala dobře.
06:02
Přerušení nám nabízí první komerční přestávku.
05:27
05:27
Kanada právě vstřelila branku!
Výborný nástup favorita do zápasu! Rudolph s nutnou dávkou štěstí dostal kotouč do útočného pásma. Zde si ho v těžké pozici převzal Colin Fitzgerald. Vedle sebe ještě viděla COOPERA WILLIAMSE, který už lehce dopravil puk do prázdné branky – 1:0! Asistence: Colin Fitzgerald a Daxon Rudolph.
04:55
V útoku zazlobil Olli Wahlroos, jenomže na poslední chvilku je zastaven pozornými beky.
04:12
Finsko v plném počtu.
04:05
Javorové listy svou první početní výhodu nepromění. Ani další střela od modré neklapne.
03:36
Pozornost mezi třemi tyčkami musel dávat William Gammals. Ostrou ránu raději schoval do lapačky.
03:20
Přesilovkový deštník Kanadě vůbec nevychází. Musejí začít znovu od nuly.
03:03
Lawrence si najel na pravý kruh, aby od něj vypálil. Blok obránců jeho pokus vynesl do ochranné sítě.
02:33
Finové začínají své oslabení dobře. Odhadli kombinace, a tak vyhazují přes všechny čáry.
02:12
Vyloučení v týmu Finsko:
Nicolas Kämäräinen – 2 min., nedovolené bránění.
01:40
Zápěstím vypálil z mezikruží Jiko Laitinen. Úspěšný není, jelikož trefuje pouze zadní mantinel.
01:06
Gammals má první zákrok, lehce zachytil nahození od modré čáry.
00:50
První zajímavější akci vymýšlel Liam Ruck. Modrou čáru přešel moc brzo, proto je pískáno postavení mimo hru.
00:19
Úvodní buly pro sebe získal zámořský celek v červených dresech. Naopak Seveřané nastupují v bílé variantě.
00:01
Utkání právě začalo.
Hymnou obou států jsou za námi. Za malou chvilku souboj o třetí místo vypukne.
Úvodní sestavy:
Kanada: Betts (Esler) – Verhoeff (C), Lin, Rudolph (A), DuPont, Chartrand, Croskery, Pantelas – Zhilkin, Lawrence, Belchetz – L. Ruck, Di Iorio, Preston – Mbuyi, Valentini (A), Edwards – Lemieux, Fitzgerald, M. Ruck – C. Williams.
Trenér: Mathieu Turcotte.
Finsko: Gammals (Riihimäki) – Piiparinen (A), Suominen (A), Laatikainen, E. Uronen (C), Alalauri, Rantanen, Kämäräinen – Torkki, Kähkönen, Karassaari – Hemming, Suvanto, Wahlroos – Kallio, Laitinen, Vanhatalo – Arkko, Vatjus, Rinne – A. Uronen.
Trenér: Tuomo Ropo.
Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Otáhal, Kráľ.
KANADA
Javorové listy jednoznačně patří k absolutní špičce Hlinka Gretzky Cupu. Potvrzuje to bilance z posledních třech let, kdy právě tento výběr slavil prvenství v turnaji. Podobně vše také probíhá na světových šampionátech, na tom nedávném také probíhaly mistrovské oslavy. V Brně ovšem mohou na zisk trofeje můžou zapomenout.
Kanaďané prošli skupinou A v Brně jako nůž po másle, i když ne vždy šlo o kvalitní výkon. V prvním utkání s Finskem nastaly problémy ke konci první třetiny. Nakonec ale vyhráli 5:3. O den později nastoupili s outsiderem ze Švýcarska, proti kterému to dlouho bylo o jednu trefu. Nakonec zámořský celek vybojoval ve třetí třetině vysokou výhru 9:1. Proti Česku měli svěřenci trenéra Mathieu Turcotteho postup zajištěný. I tak předvedli soustředěný výkon, jež přinesl vítězství ve výsledku 5:0. Obrovské zklamání proběhlo včera, jelikož v semifinálovém derby s USA padl kanadský výběr 3:4 po samostatných nájezdech.
Zažehná Kanada alespoň bronzem semifinálový neúspěch?
FINSKO
Patří každoročně týmu, který promlouvá do bojů o medaile. V minulém ročníku se to nepovedlo, jelikož nepostoupilo ani ze skupiny. Poslední cenný kov na Hlinka Gretzky Cupu získalo v roce 2022, konkrétně bronz. Na uplynulém Mistrovství světa ze skupiny Finové sice postoupili, jenže ve čtvrtfinále padli vysoko 2:7 se Švédskem.
Suomi až tolik na letošním ročníku nezáří. Na úvod hráli právě s Kanadou, s níž nepředvedli špatný výkon, ale i tak prohráli 3:5. Klíčový pro ně byl souboj s domácím Českem, který zvládli celkem s klidem ve výsledku 4:1. K velkému překvapení došlo v závěrečném střetnutí skupiny. Země tisíců jezer totiž padla se Švýcarskem po prodloužení 3:4, jenomže ani to ji nezastavilo k cestě do semifinále. Na něj svěřenci trenéra Tuomo Ropy cestovali do Trenčíně. V derby se Švédskem byli vyrovnaným soupeřem, ale nezvládli prodloužení, a tak prohráli 5:6. Teď musí znovu do Čech, v boji o bronz vyzvou Kanadu.
Spraví si Finsko náladu po prohře v prodloužení?
Krásné sobotní odpoledne z Brna! Před námi je poslední den slavného turnaje Hlinka Gretzky Cup. Od 17:00 nás v místní Winning Group Areně čeká souboj o bronzovou medaili. Překvapivě účastník tohoto zápasu Kanada vyzve vracející se Finsko z trenčínského semifinále.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:08.