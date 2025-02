Úlohou Švédska a Fínska bolo iba zúčastniť sa, tvrdia o Turnaji štyroch krajín Severania

Napriek nevýrazným výkonom dostali fínski hokejisti po výhre nad Švédskom šancu zabojovať o trofej. Ak by zdolali Kanadu, doplnili by už istých finalistov z USA. Šanca sa však vzdialila už v piatej minúte.

Kritika národného tímu sa objavila aj na portáli Ilta-Sanomat . „Fínsko nemalo na turnaji žiadnu taktickú výhodu, aj keď to bola jediná možnosť, ako uspieť. To ide na tričko trénerského tímu,” hodnotil expert Teemu Suvinen.

Pri ďalšom útoku valiacom sa na bránku Kanady tvrdo narazil do dvojgólového Granlunda, zobral si puk a zakončil do prázdnej bránky.

Záver pripomínal momenty zo semifinále na ZOH 2010. Vtedy Kanada vyhrávala nad Slovenskom 3:0, ale Višňovský a Handzuš vrátili Slovákov do zápasu a favorit sa do poslednej chvíle strachoval o výsledok.

Kým tréner vyzdvihol účasť Fínska na Turnaji štyroch krajín, novinár Jussi Paasi v tom vidí prezieravosť organizátorov.

„Ak by Fínsko dokonalo zázrak a postúpilo by do finále na úkor Kanady, v zámorí by hovorili o veľkom sklamaní. Všetko je tu pripravené na vysnívané finále,” napísal pred piatkovým stretnutím medzi Kanadou a USA.