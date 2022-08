Expert zoradil najlepších mladíkov NHL, Slafkovský je v prvej pätnástke

NEW YORK. Corey Pronman, odborník na mladých hokejistov z portálu The Athletic, zoradil v najnovšom článku 170 najlepších hokejistov do 23 rokov. Dostala sa doň aj trojica Slovákov z prvého kola draftu 2022. Najvyššie umiestnil Juraja Slafkovského, a to na pätnástu priečku. O jedenásť miest nižšie má meno Šimon Nemec a na 164. pozícii je Filip Mešár. V rebríčku je aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Pronman zaradil na 36. priečku. Rebríček ovládol Jack Hughes. Toho nasledujú Moritz Seider, Trevor Zegras, Quinn Hughes a Brady Tkachuk.

Slafkovský najvyššie z draftu Juraj Slafkovský bol spoločne so siedmimi ďalšími hráčmi zaradený do tretej výkonnostnej kategórie. Tu spadajú hráči, ktorí by raz mali byť pre svoj tím kľúčoví. Zároveň sa Košičan dostal na prvé miesto v tabuľke talentov z posledného draftu. O jednu priečku pod ním je Shane Wright, o dve Logan Cooley. Pronman o Slafkovskom napísal, že jeho ovládanie puku a strela je nad priemerom NHL.

"Slafkovský má všetky prednosti, ktoré hľadáte u špičkového útočníka NHL. Je to dvojmetrový krídelník, ktorý dokáže prekonať súpera rýchlosťou a šikovnosťou. Disponuje vynikajúcimi zručnosťami s pukom a dokáže veľmi rýchlo zasúvať puky cez nohy a hokejky," analyzuje Pronman. "Slafkovský dokáže využívať finty, silu či rýchlosť na obchádzanie obrancov. Dokáže aj dobre rozohrávať a zakončovať. Nevyčnieva síce fyzickou hrou, ale jeho súťaživosť je na dostatočnej úrovni. Je to krídelník do prvej formácie s potenciálom stať sa skutočnou hviezdou v NHL." Najprv Jiříček, potom Nemec Pronman si myslí, že najlepším obrancom posledného draftu je Čech David Jiříček. Toho umiestnil na 23. miesto, kým Nemca na pozíciu číslo 26. Obaja sú vo štvrtej výkonnostnej kategórii, ktorá zahŕňa hráčov, ktorí budú mať kľúčové roly, no zrejme nebudú hviezdami, akými sa môžu stať hráči z kategórií nad nimi. Šimon Nemec je podľa Pronmana nadpriemerom v súťaživosti a cite pre hru.

"Nemec je veľmi všestranný obranca. Jeho hra s pukom je skvelá. Má rozmýšľanie na vysokej úrovni, vďaka čomu dokáže vyjsť aj z ťažkých situácií," píše novinár, ktorý chváli aj jeho rozohrávku. "Ukazuje aj individuálne schopnosti, ktoré mu v kombinácii s dobrou rýchlosťou umožňujú byť nebezpečný aj v prechode do útoku. V defenzíve je vďaka korčuľovaniu, súťaživosti a mozgu solídny, hoci nie je fyzicky impozantný a možno mu zveriť zodpovednosť. Nemec sa projektuje ako obranca prvého páru, ktorý by mohol režírovať presilovú hru." Nemec bol dvojkou posledného draftu, vybrali si ho New Jersey Devils. Proti Fehérvárymu sa ťažko hrá Jediný Slovák, ktorý už hrá v NHL, a dostal sa do rebríčka, je Martin Fehérváry. Obranca Washingtonu Capitals obsadil 36. miesto. Podľa Pronmana je nadpriemerný v korčuľovaní a súťaživosti, za podpriemer označil jeho hru s pukom. "Fehérváry vstúpil do ligy ako 22-ročný a vyzeral ako obranca prvej štvorky Washingtonu. Je to výborný korčuliar s nasadením a slušnými fyzickými parametrami," myslí si odborník. "Ťažko sa proti nemu hrá a vďaka svojmu korčuľovaniu dokáže veľmi ľahko mariť akcie súperov. V ofenzíve nevyniká, ale má slušnú rozohrávku a využíva rýchle nohy. Vyzerá, že bude dlhodobo kľúčovým bekom tímu." V prvej plnej sezóne v NHL odohral 79 duelov so ziskom 17 (8+9) bodov. Mešár hrá s rýchlosťou a nasadením Rovnako ako Slafkovského, aj Mešára si na drafte zvolili Montreal Canadiens. Prešiel na 26. pozícii, v liste Coreyho Pronmana obsadil 164. priečku.