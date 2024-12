Slafkovský novinárom: Nemôže ma trápiť menej, čo píšete

Na otázku, či číta alebo počúva tieto reakcie, odpovedal: "To, čo vy hovoríte? Nie. Nemôže ma to trápiť menej."

Zdôvodnil to tým, že sa nechce rozptyľovať, ale sústredí sa iba na svoje výkony a svoj rozvoj.

Z jeho slov sa dá vyrozumieť, že tieto komentáre neberie ako relevantný zdroj kritiky.

"Na Slovensku to robíme často. Radi všetko prekladáme z angličtiny do slovenčiny, takže takto sa o tom dozviem. Ľudia ma tam označujú a podobne. Takto sa to ku mne dostane, no ja sa na tom iba zasmejem, lebo keď mám dva dobré zápasy, všetko je dobré, keď zas dva zlé, tak je všetko zlé," povedal.

Pravdou však zostáva, že momentálne nezažíva vydarené obdobie. Od začiatku decembra zaznamenal v siedmich zápasoch iba jednu asistenciu.