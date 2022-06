Na MS bol takmer neprekonateľný. Fínsky brankár podpísal zmluvu v NHL

Nedraftovaný brankár v zámorí pôsobil medzi rokmi 2010-2016, no jeho vrcholom bola AHL. V NHL neodchytal ani zápas.

Tridsaťjedenročný rodák z Helsínk má rok na to, aby presvedčil, že sa v zámorí ešte dokáže uchytiť. Podpísal dvojcestnú zmluvu. V NHL si zarobí 750 tisíc ročne, v AHL 375 tisíc, no má garantované, že mu klub vyplatí aspoň 425 tisíc dolárov.

Posledné tri ročníky strávil v KHL. Vlani v drese Metallurgu Magnitogorsk odchytal 36 duelov s 91,7-percentnou úspešnosťou zásahov a priemerom 2,45 inkasovaných gólov na zápas.

Na domácich majstrovstvách sveta vybojoval pre Fínsko zlato ako najužitočnejší hráč turnaja. V šiestich zápasoch základnej skupiny inkasoval len jeden gól. Šampionát zakončil priemerom 1,11 inkasovaných gólov a 94,8-percentnou úspešnosťou.

Jeho rola v Detroite je otázna. Jednotkou by mal byť Alex Nedeljkovic a Olkinuora zrejme dostane šancu zabojovať o post dvojky. Inak by chytal na farme, kde by pôsobil s veľkým brankárskym talentom Sebastianom Cossom.