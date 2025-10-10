Vitaj späť, legenda. Choroba mu zobrala hru, ktorú miloval. Teraz sa vrátil do NHL

WINNIPEG. Predstavte si, že vyrastáte v meste, kde je hokej športom číslo jedna a celé vaše detstvo sa točí okolo neho.
Lenže sľubne rozbehnutá kariéra vás posunie o viac než tisíc kilometrov na juh. V novom klube sa stanete legendou, vyhráte trikrát Stanleyho pohár a zapíšete sa do histórie ako dlhoročný kapitán.
Vaša túžba zahrať si za rodné mesto ale nevyhasne. Ani po tom, čo dva roky nemôžete hrať hokej kvôli vážnej chorobe a obávate sa o vlastný život.
Takto by sa dala opísať cesta bývalého hráča Chicaga Jonathana Toewsa. V noci na piatok sa vrátil do NHL po dvoch rokoch pauzy spôsobenej zdravotnými komplikáciami. Teraz už ako hráč materského Winnipegu.
Z nesmelého chlapca sa stala legenda
Toews mal na nohách korčule skôr, než sa naučil bicyklovať, a od prvých momentov bolo jasné, že ľad bude jeho prirodzeným prostredím.
Vyrastal v rodine, kde disciplína a pokora boli rovnako dôležité ako talent. Už ako tínedžer patril medzi výnimočných. Mládežnícki tréner ho opisovali, že na ľade premýšľa ako dospelý. Mimo neho pôsobil pokojne, no s iskrou lídra v očiach.
Cesta z Manitoby do NHL však nebola len o darovanom talente. Po dvoch sezónach na univerzite v Severnej Dakote, kde vynikal nielen produktivitou, ale aj vodcovstvom, prišla draftová chvíľa. Chicago Blackhawks si ho vybralo ako tretiu voľbu v roku 2006.
Len o rok neskôr si obliekol dres s indiánskou hlavou a okamžite sa stal neprehliadnuteľným.
Jeho zrelosť v devätnástich rokoch šokovala aj ostrieľaných veteránov. V roku 2008 mu v klube zavesili na dres „C“, bol najmladším kapitánom v histórii organizácie.
Toews rýchlo naplnil všetky očakávania. Spolu s neskoršou draftovou jednotkou Patrickom Kaneom, Mariánom Hossom či Duncanom Keithom sa stal symbolom novej éry Chicaga – tímu, ktorý sa po desaťročiach vrátil na vrchol.
So svojím pokojom, defenzívnou zodpovednosťou a víťaznou mentalitou doviedol Blackhawks k trom Stanleyho pohárom (2010, 2013, 2015).
VIDEO: Najlepšie momenty Jonathana Toewsa v Chicagu
V kabíne sa mu nehovorilo inak než „Captain Serious“. Nie preto, že by sa neusmieval, ale preto, že vždy vedel, kedy je čas zabávať sa a kedy zabrať.
Okrem Stanleyho pohárov získal množstvo ocenení. Dvakrát vyhral olympijský turnaj, raz MS v hokeji, juniorský šampionát aj Svetový pohár.
Bol MVP play-off NHL (Conn Smythe Trophy), najlepší brániaci útočník ligy (Frank J. Selke Trophy) a získal aj ocenenie za líderstvo (Mark Messier Leadership Award).
Hoci mu Chicago dalo hokejovú nesmrteľnosť, Winnipeg zostal navždy jeho domovom.
Choroba ho takmer položila
V závere jeho dlhoročného pôsobenia sa z Chicaga, majstrovskej dynastie, stal jeden z najhorších klubov NHL.
Ani Toews už nepredvádzal výkony hodné všetkých ocenení, ktoré v kariére nazbieral. Cítil, že niečo nie je v poriadku.
Úplne vynechal sezónu 2020/21 a ani doteraz nie je jasné, kvôli akej chorobe. Keď svoje problémy vysvetľoval fanúšikom Blackhawks, použil termín „syndróm chronickej imunitnej odpovede“.
To bola v tom čase nešpecifikovaná diagnóza od jeho lekárov, ktorá však bola v skutočnosti len zastrešením všetkých jeho nevysvetliteľných príznakov
Bol letargický, unavený. Ráno sa zobudil, dal si dúšok vody a okamžite sa mu nafúklo brucho. Ruky a nohy mal ako olovené závažia. Dýchal ťažko. Mal upchaté dutiny. Boli dni, keď ledva vstal z postele.
Trávenie mal pokazené a jeho imunitný systém nefungoval tak, ako by mal. Keď sa v priebehu niekoľkých dní dokázal dať dokopy, vrátil sa do posilňovne alebo na ľad a problémy boli späť.
Negatívne ho ovplyvnila aj pandémia. Ochorenie covid-19 mal v tele dlhodobo a lekári mu diagnostikovali postcovidový syndróm.
Na ľad sa síce vrátil, no v drese Chicaga prežil iba podpriemerné dve sezóny. Posledný zápas v NHL odohral 13. apríla 2023. Odvtedy cestoval po celom svete a hľadal liek, ktorý by mu pomohol.
Táto snaha ho doviedla až do Indie, kde absolvoval ajurvédsku detoxikáciu nazývanú Panchakarma.
„Keď vyskúšate dosť vecí a nefungujú, je to frustrujúce. Dostal som sa do bodu, kedy som skúšal všetko, len aby mi to pomohlo," hovoril.
Východná medicína mu pomohola. Naučil sa lepšie stravovať a celkovo žiť. V marci tohto roka pre The Athletic povedal, že „sa cíti najlepšie za posledných niekoľko rokov – fyzicky aj psychicky".
Aj z tohto dôvodu sa plánoval vrátiť na ľad. V hlave a ani oficálne totiž nikdy neodišiel do dôchodku.
Návrat do NHL? Jedine vo Winnipegu
Pri otázke, či dostal od lekárov požehnania na návrat do profesionálneho športu, zaváhal. „Nemyslím si, že existuje nejaký odborník, ktorý by mal dokonalú predstavu o tom, čo sa so mnou deje," uviedol.
Sám sa však cítil dobre a oznámil, že sa hodlá vrátiť medzi elitu. Od svojho posledného zápasu Toews korčuľoval iba raz, ako súčasť rozlúčkového exhibičného zápasu Mariána Hossu v Trenčíne v auguste 2023.
Jeho výstroj, ktorý v marci toho roku zanechal v Chicagu, bol ešte odložený niekde v útrobách United Center.
Nechal si ho poslať do Arizony a začal naplno trénovať. Hovoril, že korčuľovať nezabudol. „Cítim nový prílev energie a ľahkosti. Som naozaj nadšený, že môžem byť späť na ľade."
Trénoval aj napriek tomu, že nebol v kontakte so žiadnym tímom NHL. V tej chvíli bolo jasné, že ak sa niekedy vráti, nebude to v Chicagu.
Generálny manažér Chicaga Kyle Davidson chcel ukončiť zmluvy s Toewsom aj Kaneom, aby umožnil ďalšej generácii Blackhawks prosperovať bez toho, aby žila v ich tieni.
A Toews sa vôbec nehneval, rozumel tomu. Povedal, že ak by sa mal niekedy vrátiť, tak jedine do Winnipegu. „Nevedel som si predstaviť, že by som si obliekol iný dres," vravel už 37-ročný veterán.
Klub z rodného mesta mu dôveroval. V lete s ním podpísal ročnú zmluvu s hodnotou dva milióny dolárov. Návrat spôsobil rozruch v celej NHL.
Nový začiatok na sklonku kariéry
Keď ho v júli Winnipeg predstatoval ako nového hráča, na tlačovú konferenciu prišiel aj starosta mesta, premiér Manitoby aj Toewsova blízka rodina.
„Všetky spomienky z detstva, kedy a prečo som sa zamiloval do hokeja, sa mi vryli do pamäti a teraz sa začali vynárať," rozprával dojatý Toews.
„Je to ten nový pocit, akoby vás opäť draftovali. Nehral som už pár rokov, takže som naozaj, naozaj šťastný, že môžem mať šancu znova hrať hokej na tejto úrovni, nieto ešte za Winnipeg Jets."
V noci na piatok sa vrátil do profiligy po 910 dňoch. Pri svojom debute v drese Winnipegu nastúpil ako center druhej formácie. Proti Dallasu odohral vyše 18 minút, no Jets prehrali 4:5.
Návrat Toewsa neunikol ani Mariánovi Hossovi. Na sociálnej sieti Instagram ho pozdravil slovami: „Vitaj späť, legenda.“
Podobné uznanie mu adresovali aj diváci vo winnipegskom Canada Life Centre. Takmer 20-tisíc divákov spustilo búrlivý aplauz.
VIDEO: Toews je oficiálne hráčom Winnipegu
„Pred zápasom som sa cítil naozaj vzrušujúco. Ako zápas plynul, snažil som sa na to príliš nemyslieť. Len som si to užíval. Človek si užíva, keď hrá čo najlepšie, a ja sa len snažím nájsť spôsob, ako to dosiahnuť.,“ povedal Toews.
Portál nhl.com napísal, že „bolo vidno hrdzu, ale určite tam boli stopy po starom Toewsovi, chlapíkovi, ktorý pomohol Blackhawks vyhrať tri Stanleyho poháre".
Jeho debut si priamo na mieste užili aj jeho rodičia - otec Bryan a mama Andree.
„Pre nás ako rodinu znamená jeho prítomnosť veľa. Vieme, že neprichádza len do svojho rodného mesta, ale aj do skvelej organizácie. Jonathan si nevie vynachváliť svojich spoluhráčov a to, akí sú ako skupina silní. Je veľmi šťastný, že je toho súčasťou,“ povedal otec Bryan.
Toews pred zápasom povedal, že je pripravený na to, aby sa rozhovory o comebacku skončili a začala sa sezóna. Teraz sa tak naozaj stalo.