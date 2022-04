Presunú kvôli nemu "nebo aj zem". Flames si chcú Gaudreaua nechať

"Na začiatku roka sme povedali, že o jeho kontrakte nebudeme hovoriť verejne," povedal Treliving pre program Hockey Night in Canada After Hours.

Videli ste to počas sezóny. Je to top hráč, nie len s pukom na hokejke a pri pohľade na jeho produkciu, ale aj bez neho," doplnil Treliving.

"Ak niekto pozná Johnnyho, vie, že on prosperuje pod trénerom, ktorý ho potlačí. To platí aj o ďalší chlapcoch nášho tímu. On, Matthew (Tkachuk), Andrew (Mangiapane) a zoznam by mohol pokračovať."

"Momentálne chceme ostať zameraný na to, čo sa deje na ľade," povedal Treliving a dodal, že hráči by mali byť hrdí na to, že sa im podarilo postúpiť do play off.

"Je ťažké postúpiť do play off v tejto lige. Myslím, že ľudia ozaj nerozumejú tomu, aké je to náročné. Máme pred nami cestu a veríme, že nás čakajú ešte veľké veci."

V lete čaká ťažká práca práve jeho. Gaudreau nie je jediný, komu skončí zmluva. Medzi hráčmi v poslednom roku kontraktu je aj Matthew Tkachuk, Andrew Mangiapane, Oliver Kylington a aj Slovák Adam Ružička.