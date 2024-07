Americká legenda sa rozhodla pre koniec kariéry. V NHL strávil 18 sezón

DALLAS. Americký hokejový útočník Joe Pavelski ukončil hráčsku kariéru. Počas 18 sezón v NHL sa stal jedným z najproduktívnejších amerických hráčov v histórii súťaže, no v zbierke úspechov mu chýba Stanleyho pohár. V profilige strávil celkovo 18 sezón vo farbách San Jose Sharks a Dallas Stars.

Pavelski oslávil 11. júla 40. narodeniny. "Myslím si, že som pripravený odísť. Nemám v pláne ďalej hrať. Nechcem hneď použiť to slovo na "r" (retirement - odchod do dôchodku, pozn.), lebo ešte nie je nič vytesané do kameňa, ale taký je môj plán.