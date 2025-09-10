Vo Zvolene vydržal len pár mesiacov. Kanaďan sa dohodol s klubom na rozviazaní zmluvy

ZVOLEN. Kanadský hokejista Jayce Hawryluk napokon nebude v novej sezóne obliekať dres HKM Zvolen. Dvadsaťdeväťročný útočník sa dohodol s vedením klubu na rozviazaní spolupráce.
Naopak, na skúšku prichádza pod Pustý hrad krídelník Matúš Bodnár. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.
Hawryluk posilnil Zvolen na začiatku júna. V rámci letnej prípravy odohral za HKM sedem zápasov, v ktorých získal štyri body za gól a tri asistencie.
Univerzálneho útočníka, ktorý dokáže hrať na poste centra aj krídelníka, draftovala v roku 2014 v 2. kole Florida Panthers.
Na medzinárodnej scéne vybojoval v drese Kanady zlato na turnaji Hlinka Gretzky Cup. K mládežníckym úspechom pridal aj bronz zo svetového šampionátu do 18 rokov.
Na klubovej úrovni získal majstrovský titul v juniorskej WHL a to po boku Tannera Kaspicka, ktorý prišiel v lete takisto do Zvolena.
Počas kariéry zbieral Hawryluk cenné skúsenosti v NHL, kde odohral za Floridu, Ottawu a Vancouver celkovo 98 zápasov s bilanciou 12 gólov a 15 asistencií.
V nižšej zámorskej súťaži AHL nastúpil do 180 duelov, v ktorých nazbieral 112 bodov. Európskym fanúšikom sa neskôr predstavil v drese švédskeho tímu AIK Skelleftea či českého Liberca.
V uplynulej sezóne pôsobil v Nových Zámkoch, v najvyššej slovenskej súťaži odohral 23 stretnutí so ziskom 27 bodov. Neskôr odišiel do švajčiarskej ligy, kde nastupoval za Kloten.
O miesto vo zvolenskom tíme zabojuje 27-ročný útočník Matúš Bodnár, ktorého kariéra je spojená predovšetkým s druhou najvyššou slovenskou súťažou.
V extralige odohral dokopy 48 zápasov v dresoch Banskej Bystrice, Michaloviec a Popradu. Uplynulú sezónu bol súčasťou tímov HC TEBS Bratislava a HK Poprad.