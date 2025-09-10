Vo Zvolene vydržal len pár mesiacov. Kanaďan sa dohodol s klubom na rozviazaní zmluvy

Jayce Hawryluk, archívna snímka.
Jayce Hawryluk, archívna snímka. (Autor: X/Ottawa Senators)
TASR|10. sep 2025 o 12:52
ShareTweet0

Hawryluk posilnil Zvolen na začiatku júna, v rámci letnej prípravy odohral za HKM sedem zápasov.

ZVOLEN. Kanadský hokejista Jayce Hawryluk napokon nebude v novej sezóne obliekať dres HKM Zvolen. Dvadsaťdeväťročný útočník sa dohodol s vedením klubu na rozviazaní spolupráce.

Naopak, na skúšku prichádza pod Pustý hrad krídelník Matúš Bodnár. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.

Hawryluk posilnil Zvolen na začiatku júna. V rámci letnej prípravy odohral za HKM sedem zápasov, v ktorých získal štyri body za gól a tri asistencie.

Univerzálneho útočníka, ktorý dokáže hrať na poste centra aj krídelníka, draftovala v roku 2014 v 2. kole Florida Panthers.

Na medzinárodnej scéne vybojoval v drese Kanady zlato na turnaji Hlinka Gretzky Cup. K mládežníckym úspechom pridal aj bronz zo svetového šampionátu do 18 rokov.

Na klubovej úrovni získal majstrovský titul v juniorskej WHL a to po boku Tannera Kaspicka, ktorý prišiel v lete takisto do Zvolena.

Facebook príspevok

Počas kariéry zbieral Hawryluk cenné skúsenosti v NHL, kde odohral za Floridu, Ottawu a Vancouver celkovo 98 zápasov s bilanciou 12 gólov a 15 asistencií.

V nižšej zámorskej súťaži AHL nastúpil do 180 duelov, v ktorých nazbieral 112 bodov. Európskym fanúšikom sa neskôr predstavil v drese švédskeho tímu AIK Skelleftea či českého Liberca.

V uplynulej sezóne pôsobil v Nových Zámkoch, v najvyššej slovenskej súťaži odohral 23 stretnutí so ziskom 27 bodov. Neskôr odišiel do švajčiarskej ligy, kde nastupoval za Kloten.

O miesto vo zvolenskom tíme zabojuje 27-ročný útočník Matúš Bodnár, ktorého kariéra je spojená predovšetkým s druhou najvyššou slovenskou súťažou.

V extralige odohral dokopy 48 zápasov v dresoch Banskej Bystrice, Michaloviec a Popradu. Uplynulú sezónu bol súčasťou tímov HC TEBS Bratislava a HK Poprad.

Tipsport liga

    Juraj Šiška (vľavo).
    Juraj Šiška (vľavo).
    Mnohé kluby doplnili kádre pred piatkovým štartom extraligy. Šiška napokon zamieril do Trenčína
    dnes 15:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Vo Zvolene vydržal len pár mesiacov. Kanaďan sa dohodol s klubom na rozviazaní zmluvy