Bojuje o ďalší bonus. Halák si môže zarobiť 250 tisíc, kedy bude chytať?

Hoci je Demko absolútne kľúčovým hráčom Vancouveru, obidve back-to-back stretnutia by mu zverili zrejme iba v prípade, že by v posledných dvoch zápasoch bojovali o postup. To sa môže poľahky stať, keďže 29. a 30. apríla hrajú "kosatky" záverečné stretnutia v základnej časti proti Los Angeles a Edmontonu.

Udrží si formu?

Ako v článku na webe The Athletic správne poznamenal autor Thomas Drance, Vancouver čaká sedem zápasov za dvanásť dní. Ísť do play off s totálne vyčerpaným brankárom je taktika, ktorú v dnešnej NHL zvolí málokto.

"Prišiel čas vyprázdniť nádrž a do bránky stavať len Demka? Je to komplikovaná otázka, no má jasnú odpoveď. Nie," píše Drance. Podľa jeho názoru sa Demko postaví do brány proti Dallasu, priamemu konkurentovi v boji o postup. Halák by teda mal chytať proti Ottawe.

"Musím poznamenať, že medzi 9. a 20. marcom štartoval Demko v siedmich dueloch za dvanásť dní. Vyvrcholilo to dvomi zápasmi proti Calgary a Buffalu za dva dni. V tých dvoch zápasoch, hoci forma celého tímu bola mizerná, pustil sedem gólov z 58 striel."

Vancouver balansuje na tenkej čiare. Buď to risknú, budú nasadzovať len Demka a nechajú si 250 tisíc dolárov, alebo stavia na Halákovu formu.