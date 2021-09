Čoskoro 50-ročný Jágr stále boduje. Ak by som neriadil klub, bol by som ešte lepší, vraví

Druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL tvrdí, že by bol oveľa lepší na ľade, keby nemal plno práce s manažovaním klubu. "Hral by som oveľa lepšie, keby som sa staral len sám o seba.

Nemyslím však na seba, ale na to, aby sme sa zlepšovali ako mužstvo a víťazili. A či ma vyčerpáva úloha manažéra a majiteľa? Je to skôr o frustrácii. Nemám to vo svojich rukách a stále musím niekoho o niečo prosiť, vyhrážať sa. Je to únavné," podotkol Jágr.



Iba tri získané body zo šiestich zápasov majú podľa majiteľa Kladna svoje dôvody. "Vypadli nám na dlhší čas hráči a nemáme širokú a silnú súpisku. Z našich hokejistov majú väčšie skúsenosti s extraligou len traja, zvyšok mužstva minimálne alebo žiadne. A to je veľmi málo.

A momentálne nemáme ani vlastný ľad. Na domáce zápasy dochádzame do Chomutova, hodina a pol dvakrát denne. Po zápase nemáme šancu trénovať a regenerovať, lebo by sme sa vrátili o jednej v noci.

Svoje zohráva aj iná šírka ľadu a chýbajú nám aj fanúšikovia. Ak si však správne nastavíte hlavu, prestanete sa sťažovať a vezmete to ako výzvu. Jednoduché nie je nič, musíme sa s tým pobiť," uzavrel Jágr.