Kluby NHL pred draftom preverili desiatky mladíkov. Slovák sa medzi najlepšími nestratil

„NHL Combine je súčasťou cesty do NHL a udalosťou, na ktorú sa tešia nielen kluby, ale aj samotní účastníci," tvrdí Dan Marr, šéf NHL Central Scouting, podľa NHL.com .

Je to posledná veľká udalosť pred samotným výberom, hráči z ročníkov 2006 a 2007 sa takto spolu stretli len raz v roku.

BUFFALO. Už tradičnou udalosťou pred draftom do NHL, ktorý sa uskutoční 26. a 27. júna v Los Angeles je Scouting Combine.

„Je to týždeň plný pohovorov, lekárskych a fyzických previerok, počas ktorého sa hráči stretnú s ľuďmi z NHL a kluby sa pokúsia spoznať budúce hviezdy nášho športu,“ vysvetľuje Marr.

Kluby NHL si tento rok pozvali 90 mladých hokejistov, aby ukázali svoje schopnosti. Kým vlani sa na tejto prestížnej akcii nepredstavil ani jeden slovenský hokejista, teraz sa do výberu talentov dostal jediný - Ján Chovan.

Chovan, ktorý v minulej sezóny pôsobil v juniorke fínskeho klubu Tappara Tampere, sa výsledkami vo fyzickej previerke neukázal v zlom svetle. Medzi 25 najlepších sa dostal v dvoch prípadoch.

V disciplíne horizontálny skok, v ktorej syn bývalého útočníka Shawna Horcoffa William vytvoril nový rekord (317 cm), obsadil Chovan 21. miesto so zápisom 275 centimetrov.

Do najlepšej 25-ky sa prebojoval aj v teste „Pro Agility“, ktorý pozostáva s 5, 10 a 5 yardových šprintov, takže hodnotí viac-smerovú rýchlosť, obratnosť, celotelovú reakciu a kontrolu pohybu. Každý hráč vykoná jednu sekvenciu so štartom vpravo a jednu so štartom vľavo.

Rodák z Bratislavy sa v teste so štartom vpravo umiestnil na 20. mieste s časom 4,41 sekundy.

Fyzické testy najlepšie zvládol kanadský útočník Bill Zonnon, ktorý sa až v 11 prípadoch umiestnil v najlepšej dvadsaťpäťke. Najlepší bol napríklad v zhyboch, ktorých dokázal urobiť 16 za sebou bez prestávky.

Najväčšími favoritmi na zisk pozície draftovej jednotky 2025 sú štyria hokejisti: Kanaďania Matthew Schaefer (obranca), Michael Misa (útočník), Porter Martone (útočník) a Američan James Hagens (útočník).