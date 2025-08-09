Český víťaz Stanleyho pohára opúšťa NHL. Po desiatich rokoch bude hrať v Európe

Jakub Vrána v drese Washingtonu Capitals. Archívny záber.
Jakub Vrána v drese Washingtonu Capitals. Archívny záber. (Autor: X / Washington Capitals)
TASR|9. aug 2025 o 15:03
ShareTweet0

Jeho prioritou síce bolo zotrvanie v NHL, no nedostal adekvátnu ponuku.

ŠTOKHOLM. Český hokejista Jakub Vrána po desiatich rokoch opúšťa zámorskú NHL a vracia sa do Švédska. Dvadsaťdeväťročný útočník sa na dva roky upísal účastníkovi SHL Linköpingu.

Jeho prioritou síce bola NHL, v ktorej odohral viac než štyri stovky zápasov za Washington, Detroit, St. Louis a Nashville, lenže po otvorení trhu s voľnými hráčmi nedostal adekvátnu ponuku.

Usilovala sa ho získať pražská Sparta, ale Vrána sa napokon rozhodol pre návrat do Linköpingu, za ktorý nastupoval pred odchodom do zámoria v rokoch 2011-2015.

„Osobne som cítil, že tento deň raz príde. Pre mňa to bola iba otázka času,” uviedol Vrána na oficiálnej webovej stránke klubu, v ktorého farbách odohral v minulosti 98 súťažných stretnutí so ziskom 34 bodov (19+15).

Vrána je víťaz Stanleyho pohára v drese Washingtonu z roku 2018, v zbierke má aj bronzovú medailu z MS 2022.

SHL - Svenska hockeyligan

    Jakub Vrána v drese Washingtonu Capitals. Archívny záber.
    Jakub Vrána v drese Washingtonu Capitals. Archívny záber.
    Český víťaz Stanleyho pohára opúšťa NHL. Po desiatich rokoch bude hrať v Európe
    dnes 15:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»Český víťaz Stanleyho pohára opúšťa NHL. Po desiatich rokoch bude hrať v Európe