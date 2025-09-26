Prešov zlanáril späť skúseného útočníka. Tímu pomohol vybojovať postup

Na konte má aj štyri štarty za slovenskú reprezentáciu na MS.

PREŠOV. Hokejový klub HC Prešov angažoval 36-ročného útočníka Jakuba Suju, ktorý hral za „koňare“ aj v minulej sezóne v Tipos SHL.

Nováčik Tipsport ligy informoval o návrate Suju vo štvrtok na sociálnej sieti.

Suja sa v minulom ročníku podieľal na postupe do najvyššej slovenskej súťaže 42 kanadskými bodmi v základnej časti a play-off.

Predtým pôsobil v Michalovciach, Bratislava Capitals (ICEHL), Košiciach či Martine. V Hradci Králové si zahral českú extraligu a na konte má aj štyri štarty za slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta.

