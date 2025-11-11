Mladého Slováka čaká debut v Lige majstrov. Môže napodobniť Slafkovského

BRATISLAVA. Mladý slovenský reprezentant do 18 rokov Jakub Floriš cestuje s fínskym klubom Lukko Rauma na zápas hokejovej Ligy majstrov proti nórskemu Storhamar Hockey (12. novembra o 18:30).
V prípade, že nastúpi do zápasu, napodobní Juraja Slafkovského, ktorý ako 17-ročný v sezóne 2021/22 odohral 4 zápasy v drese TPS Turku v tejto súťaži.
Odchovanec HC Slovan Bratislava pôsobí už druhú sezónu vo fínskej Raume, kde dostáva potrebný priestor na herný rozvoj.
V klube je považovaný za prospekt pre najbližší draft do NHL a tomu zodpovedá aj jeho nasadzovanie.
Ofenzívny obranca s výbornou postavou nastupuje v juniorskom tíme Lukko U20 v prvom obrannom páre, v dorasteneckých zápasoch hráva vyše 30 minút v zápase a minulý týždeň bol zaradený do tréningového procesu seniorského tímu.
Zaujímavosťou je fakt, že Floriš nebol nominovaný do reprezentačného výberu do 18 rokov na nedávny Turnaj 4 krajín v Nórsku.
Pre niektoré mladé talenty je ľahšie presadiť sa v zahraničných kluboch ako získať miesto v národnom tíme. Paradoxne mu práve nenominácia do reprezentácie ponúkla šancu na seniorský debut.