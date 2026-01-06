Slovák mení klub v zámorí. Dokonalý profesionál a tímový hráč, povedal generálny manažér

Slovenský hokejista Jakub Chromiak zmenil pôsobisko v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Kitchener Rangers vymenili 20-ročného obrancu do tímu Niagara IceDogs za budúce výbery v drafte OHL.
Chromiak prišiel do Rangers výmenou z Kingston Frontenacs v októbri 2024. Bol 8. celkovou voľbou draftu OHL v roku 2022, keď si ho vybrali Sudbury Wolves. Predtým pôsobil v Trenčíne.
Niagara IceDogs urobili krok k posilneniu svojej obrannej formácie, keď získali vekovo staršieho obrancu Chromiaka. V Kitcheneri bol Chromiak dôležitou súčasťou úspechov tímu a fanúšikovia si ho budú pamätať pre jeho neúnavné nasadenie a tvrdú prácu.
Bol príkladným členom komunity a vždy si našiel čas, aby sa odvďačil fanúšikom. Organizácia Rangers poďakovala Jakubovi za jeho prácu na ľade aj mimo neho a popriala mu veľa šťastia v pokračovaní hokejovej kariéry.
„Je to mimoriadne ťažké rozhodnutie a jedno z najťažších, aké som kedy ako generálny manažér Rangers musel urobiť,“ povedal Mike McKenzie pre klubovú webstránku. „Jakub je jeden z najlepších chalanov, akých sme tu kedy mali – dokonalý profesionál a tímový hráč. Bude nám veľmi chýbať a prajeme mu v Niagare veľa šťastia.“
V sezóne 2022/23 odohral za Wolves jednu kompletnú sezónu, nastúpil do 61 zápasov a zaznamenal 19 bodov (4 góly, 15 asistencií). Kingston Frontenacs získali Jakuba výmenou 1. novembra 2023 a v 48 zápasoch za Frontenacs nazbieral 18 bodov – päť gólov a trinásť asistencií.
Počas jeden a pol sezóny v drese Kitchener Rangers nastúpil slovenský obranca do 92 zápasov základnej časti a 16 zápasov play off. V aktuálnom ročníku má namierené k svojej najlepšej sezóne, keď v 38 dueloch strelil šesť gólov a pridal 17 asistencií, spolu 23 bodov.
Má na konte 23 plusiek, čo ho radí na tretie miesto v tejto štatistike medzi obrancami v OHL.