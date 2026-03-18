Kde je zlatý puk z olympijských hier? Jack Hughes ho nemá, ale chcel by ho darovať

Americký hokejista Jack Hughes strelil v predĺžení finále olympijských hier 2026 víťazný gól a rozhodol o výhre nad Kanadou 2:1.
Puk, ktorý znamenal prvé americké zlato od „zázraku na ľade“ v roku 1980 je v hokejovej sieni slávy v Toronte, kde ho umiestnili po ukončení ZOH.
Vystavený je spolu s dresom kapitánky ženského amerického výberu Hillary Knightovej či s hokejkou Bradyho Tkachuka. V zbierke je aj puk, ktorým Megan Keller rozhodla o výhre amerického výberu 2:1 po predĺžení nad Kanadou v ženskom turnaji v Miláne.
„Snažím sa ho zohnať. Podľa môjho názoru je somarina, že ho má Hokejová sieň slávy. Prečo by mali mať ten puk oni?“ pýtal sa Hughes.
„Nevidím dôvod, prečo by sme ja aj s Megan Kellerovou nemali vlastniť tieto puky.“
Útočník New Jersey by rád puk z hokejovej siene slávy získal a sám naznačil, že ich bude kontaktovať.
„Tieto veci reprezentujú kľúčové momenty najväčších športových udalostí a nesú so sebou príbehy národnej hrdosti a hokejovej histórie na najvyššej úrovni,“ povedal o výstave prezident siene slávy Jamie Dinsmore.
„Exhibícia s názvom Olympiáda 2026 nám pomôže zachovať nezabudnuteľné momenty pre našich návštevníkov z celého sveta.“
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Kanada vo finále ZOH 2026
Hughesovi najprv puk nechýbal. Na to, kde sa nachádza, sa ho ešte koncom februára opýtal novinár Tony Granato.
„Netuším, kde je ten puk. Viem, kde určite nie je – u mňa,“ odpovedal vtedy Hughes. Teraz by puk chcel mať.
„Nechcel by som ho pre seba, dal by som ho svojmu otcovi. Viem, že by bol veľmi rád,“ vysvetlil a dodal, že jeho otec Jim je akýsi súkromný archivár pre všetkých troch bratov – Jacka, Quinna aj Lukea.
„Viem, že by pre puk našiel špeciálne miesto,“ dodal strelec zlatého gólu.
