Hral so zlomeninou. Jack Eichel sa obetoval pre tím, na postup to nestačilo

LAS VEGAS. Jack Eichel hral v posledných šiestich týždňoch základnej časti so zlomeným palcom. Priznal to prezident Vegas Golden Knights George McPhee v podcaste The Bob McCown Podcast.

Odhalil i niektoré podrobnosti. K zraneniu došlo 17. marca, keď "zlatí rytieri" hrali proti Floride Panthers.

Do toho momentu odohral Eichel 15 zápasov so ziskom piatich gólov a piatich asistencií. Potom odohral so zlomeninou 19 duelov, pričom strelil deväť gólov a zaznamenal šesť asistencií.